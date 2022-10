Juntament amb Stuani, Juanpe i Valery, Aleix Garcia és un dels únics supervivents de la plantilla que va aconseguir la històrica victòria al Santiago Bernabéu a la Lliga la temporada 2018_19 (1-2). El migcampista d'Ulldecona recorda amb "felicitat" aquell partit i insta el vestidor a encarar el de diumenge amb "la mateixa mentalitat" per tal d'esgarrapar-hi quelcom de positiu. "Oh i tant que signo l'empat" ha etzibat aquest migdia l'ebrenc.

EL RECORD DEL 2019

"Vam fer una gran segona part. Al final ells ens van collar molt i vam patir moltíssim, però al final vam resistir. Recordo molto felicitat. Jo vaig entrar a la segona part i no sé si vam revolucionar una mica el partit o no, però al final vam guanyar. Estic content d'haver-hi estat. Ara l'escenari és diferent. Tot ha canviat. Això sí, hem d'encarar-ho amb la mateixa mentalitat i competir al màxim".

LA RECEPTA

"No la sabem. El Madrid pot fer la sensació que està malament i en qualsevol jugada Vinicius o Benzema et fan un gol del no-res. Vénen d'una setmana llarga de Champions i no sabem si faran rotacions de cara al partit del Celtic. Nosaltres hem de gaudir i ser protagonistes amb pilota com més millor tot i saber que estarem en un camp que imposa moltíssim.

L'EMPAT

"És clar que el signo. Ara bé, només per aconseguir un empat ens cal fer un partit perfecte. Si em donen un paper, signaria ara mateix".

MOMENT PERSONAL

"Estic trobant una versió i regularitat que no havia tingut mai a Primera. Només la temporada passada a Segona. Això és gràcies a la confiança que em transmet Míchel. Estic content i cada vegada més bé. Per mi va ser un orgull lluir el braçalet de capità diumenge passat. Ara, esperem que a poc a poc els resultats ens puguin anar aportant alegries".