Jovent Gironí, una de les penyes del Girona, va denunciar ahir el «menyspreu» que ha rebut per part del club, el que ha obligat als seus membres a anul·lar el desplaçament d’aquest cap de setmana a Madrid. S’informa que no animaran en cap partit més a l’estadi fins que l’entitat vulgui resoldre les desavinences existents. «Han deixat tirats centenars d’aficionats que s’han organitzat per poder fer aquest desplaçament de més de vuit hores en bus», s’explica en un comunicat difós a través de les xarxes socials. Per la seva part, el club explica que tenia reservades les 63 entrades que havia demanat Jovent Gironí per assistir al Bernabéu i que la condició per adquirir-les és ser soci del Girona. En el moment de repartir-les, el club que n’ha adonat que només 31 membres de la llista de Jovent Gironí són socis del Girona i, per tant, no poden oferir-los les 32 restants perquè seria injust per als socis que van demanar entrada i se’n van quedar sense per l’alta demanda. Com que Jovent Gironí ha rebutjat les 31 entrades dels seus membres que són socis, el club les sortejarà ara entre els socis que van quedar fora del primer sorteig que es va realitzar.