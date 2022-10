L’objectiu, arribar a l’aturada pel Mundial fora del descens

El Girona va tancar les darreres dues jornades en les places de descens, però encara és molt aviat per activar les alarmes. Bàsicament perquè aquesta temporada tot just s’han jugat 11 partits i queda molta lliga per endavant. Els de Míchel van aconseguir sortir provisionalment de la zona perillosa de la taula amb un empat contra l’Osasuna (1-1), tot i que el resultat igualat del Celta-Getafe (1-1) va enviar-los de nou a la part baixa de la classificació. Des del club, el missatge és de tranquil·litat absoluta. També es demana paciència, recordant que l’any passat l’equip es trobava en una situació similar i el tècnic madrileny va capgirar-la amb grans números fins assolir l’ascens a Primera. Així ho va manifestar ahir Pere Guardiola, el president del consell d’administració de l’entitat blanc-i-vermella.

«La categoria és diferent, però ens està passant una mica com l’any passat. La plantilla té una barreja de veterans i gent jove amb molta qualitat i, per tant, necessita el seu temps. També per la manera com vol jugar Míchel. Hem estat bastant bé, malgrat que no hem aconseguit resultats a llocs on hauríem pogut aconseguir-los. Aquest fet ha provocat que tinguéssim més dubtes als últims partits. Dit això, hem de tenir tranquil·litat i paciència perquè les sensacions són bones», va comentar Guardiola. Es referia als partits contra el València, Celta o Betis, sobretot.

Tenint en compte que els de Míchel tot just han sumat 9 punts des que va començar la temporada, Guardiola creu que serà important que arribin els resultats abans de l’aturada pel Mundial per treballar i descansar amb les màximes garanties. Malgrat, això sí, l’extrema dificultat del duel d’aquest diumenge al Bernabéu (16:15 hores). «Hem de sortir de la zona de descens. El Bernabéu és un dels camps més difícils que podem trobar i hi anem sabent que no tenim res a perdre. L’hem d’afrontar com el partit que és i després jugar contra Athletic i Elx. Hem de sumar els màxims punts possibles per sortir de la zona de descens abans de l’aturada pel Mundial», va dir.

Al Girona són conscients que són un dels equips més humils de Primera i que segurament caldrà patir al llarg del curs per assegurar l’objectiu de la permanència, encara que tampoc es renuncia a res: «No ens podem enganyar, tot i que les il·lusions sempre hi són. La plantilla es va fer d’una manera determinada i crec que tenim un bon grup amb un alt nivell. El més normal enguany és lluitar on estem lluitant en l’actualitat perquè la nostra lliga és aquesta, amb cinc o sis equips lluitant per no baixar. A vegades ens confonem perquè guanyem dos partits i creiem que això seran flors i violes, però la realitat és una altra. Aquesta lliga cada cop costa més». No obstant això, Guardiola va remarcar que cal tenir «tranquil·litat». «Crec que estem en el camí adequat. Hem d’intentar rascar els màxims punts possibles, fent que Montilivi sigui un fortí. Hem de lluitar per sortir del descens», va insistir.

Guardiola també va parlar de Míchel, qui compta amb tot el suport del club. «El míster està bé. És una persona molt positiva, que ho veu tot clar i fàcil. A vegades tant, que se surt dels nervis com se’l pot veure a la banda durant els partits. Té una capacitat enorme per no voler ser porucs, hem de jugar el nostre joc i anar endavant. Està bé. Evidentment, voldría més punts i estar fora de la zona de descens, però té clar què vol i com ho vol. Cal tenir en compte que a la plantilla hi ha jugadors que van arribar tard en el mercat i portem poc temps competint. L’altre dia contra l’Osasuna Míchel va fer sis canvis i encara n’hi havia que jugaven entre ells per primer cop. No tenim temps, però d’alguna manera el necessitem», va afirmar.

Així mateix, Guardiola va repetir que «ens ha de fer especial il·lusió estar a Primera»: «Tot es viu millor que a Segona i hem de poder-ho disfrutar dins la dificultat que tindrà aquest any. Hem d’omplir Montilivi i que la gent se senti reconeguda i orgullosa del seu equip. Això és el que ha de fer-nos il·lusió. Hem d’estar feliços d’estar en aquest projecte i gratificats per aportar on tothom suma i bufa en la mateixa direcció».