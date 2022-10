Ja és casualitat que en el retorn del Girona a Primera Divisió hagi tornat a caure el partit amb el Reial Madrid per Fires com en el debut del club a la màxima categoria del futbol espanyol la temporada 2017-18. Aquest cop, però, hi ha una diferència a tenir en compte perquè el duel es disputarà al Santiago Bernabéu i no a Montilivi com va passar el passat 29 d’octubre de 2017. Aquell va ser un dia per a la història blanc-i-vermella amb una memorable victòria que encara es recorda cinc anys després (2-1).

El Girona, aleshores dirigit per Pablo Machín, va demostrar al món sencer que era capaç de guanyar als campions d’Europa i que, per tant, se l’havia de tenir en compte. Després d’un gol inicial d’Isco, Stuani i Portu van capgirar el marcador a la segona part en un gran partit dels gironins. Montilivi va embogir i va celebrar de la millor manera la festivitat de Sant Narcís. Demà ja no serà Sant Narcís ni el partit serà a Montilivi, però el Girona de Míchel vol continuar treballant amb la idea que insisteix sempre el tècnic de poder «competir contra qualsevol rival». La ciutat encara estarà en plena celebració de les Fires i somia en repetir una gesta que ja sap com s’aconsegueix. Al Bernabéu s’hi va guanyar la temporada 2018-19 (1-2).