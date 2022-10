Test amb majúscules el que ha d'afrontar demà el Girona, que visita el Santiago Bernabéu per enfrontar-se al Reial Madrid, líder imbatut de la Primera Divisió. Ho fa l'equip català ben necessitat, perquè fa jornades que no guanya i es troba instal·lat en posicions de descens. I també amb les absències a la convocatòria de Juanpe Ramírez, Ibrahima Kébé, Borja García i Samu Saiz, el que ha fet que Míchel Sánchez s'emporti a Artero com a únic jugador del filial a la llista. De les absències, del partit i tot plegat n'ha parlat aquest migdia l'entrenador, qui ha admès l'enorme dificultat, però s'ha mostrat convençut que els gironins faran un "bon partit". Espera ser fidel a l'estil i a la filosofia de joc, al mateix temps que ni de bon tros signa l'empat perquè l'objectiu, malgrat que pugui ser molt complicat, és aconseguir la victòria.

Baixes?

"Samu Saiz no ha entrenat en tota la setmana perquè té molèsties en el seu peu i el dolor no el deixa entrenar. Per això és baixa. El mateix que li passa a Borja, Ibrahima Kébé, i Juanpe, que evoluciona bé però encara no anirà aquesta setmana".

Res a perdre

"És el proper partit que ens toca. L'hem preparat per guanyar-lo. La dificultat és molt gran i el Reial Madrid ara mateix penso que és el club i l'equip que millor o més qualitat diferent té al camp. Pot jugar al contracop, a la possessió. És un rival molt físic, tècnic, molt ben preparat pel seu entrenador. És un partit per gaudir i per patir al mateix temps. Hem d'estar al cent per cent per aconseguir un resultat positiu".

Bon o mal moment per anar al Bernabéu

"Jugar-hi és un privilegi que ens vam guanyar lany passat. jugar És quelcom espectacular per tots. Volem fer-hi un gran partit. Però tenint en compte que és el següent partit que tenim i ja està. Sempre penso que hem de fer molt millor les coses i aquest partit ens donarà referències molt importants per la resta de temporada i això és bo per nosaltres. És clau. No penso enrere i sempre el següent duel és el més important per a nosaltres. És una prova molt difícil per nosaltres tot i que volíem fer un gran partit i ja es veurà el resultat al final".

Victòries contra el Madrid

"No he mirat els últims partits nostres, com per mirar els de fa cinc anys del Girona contra el Madrid. La història està allà, és clar. Van ser partits històrics per aquest club, però ara mateix l'equip ha canviat molt. El que volem demà és guanyar perquè ho necessitem i perquè quan es guanya al Bernabéu, l'alegria, la motivació i la força que ens donaria seria molt gran".

Reial Madrid baixes

"La nostra mentalitat és la de no canviar res. Volíem ser un equip protagonista i també ho volem ser al Bernabéu. Però per guanyar la pìlota hem de fer moltes coses bé a l'hora de pressionar i en el moment de la possessió. En els duels són un equip molt fort. Serà difícil i hem de fer un exercici de mentalitat col·lectiva molt gran en defensa perquè per moments estarem més baixos que en altres partits".

Signa l'empat?

"No signo l'empat, sempre penso que l'equip té possibilitats per guanyar i hem preparat el partit d'aquesta manera, per guanyar-lo. Conec la dificultat i quin és l'adversari que tenim al davant. Però la meva responasbilitat es que la nostra mentalit sigui la mateixa de sempre, no vull pas canvia res".

El Madrid i les baixes

"El Madrid està acostumat a jugar cada tres dies. Durant anys sempre ha sigut així. Espero un gran Reial Madrid perquè és un gran equip jugui qui hi jugui. La plantilla és impressionant, el cos tècnic també. Poden tenir baixes, sí, però no les notaran, penso. Qualsevol futbolista és d'un nivell alt. Penso sempre en què és el que podem fer nosaltres. Tinc la sensació que farem un gran partit al Bernabéu".

1-2 del 2019

"No estem gens contents per la classificació i pels últims resultats. Volem canviar aquesta dinàmica. Però per guanyar al Bernabéu no cal recordar el passat, sinó preparar bé la setmana, que és el que hem fet durant aquests últims dies. Motivar-nos, mentalitat, determinació i il·lusió, són les claus. Intentarem fer un gran partit tot esperant que no surti la millor versió del Madrid. Perquè al seu nivell és molt difícil aconseguir un resultat positiu".

Solidesa defensiva

"El Reial Madrid és l'equip que més ample de tota la categoria amb la pilota als peus. És difícil recuperar-la quan ells la tenen, perquè Kroos és capaç de posar una pilota de costat a costat al peu del company. Modric pot conduir-la i superar a dos o tres rivals. Valverde, ara mateix, està a un nivell tècnic molt alt. Hem d'estar molt bé a nivell tàctic si el que volem és recuperar la pilota. Això pot fer que estiguem una mica més enrere. Quan iniciem el joc vull la nostra filosofia, la nostra idea, hem de tenir la possessió, hem de voler anar cap endavant. Esperem que l'afició miri com sempre al nostre equip, que reconegui la nostra idea. És l'objectiu per demà, competir al dos-cents per cent, a veure si ens dona per aconseguir un resultat positiu".