Stuani, expert en marcar gols al Reial Madrid

Cristhian Stuani s’ha fet un fart de fer gols al llarg de la seva carrera. Pocs rivals se li han resistit al Matador de Tala a la lliga espanyola. Les xifres del davanter uruguaià es van disparar amb la seva arribada a Montilivi, on va millorar molt els números com a golejador que havia tingut amb el Racing de Santander, l’Espanyol o el Llevant.

El Girona ha estat el millor club pel que fa als gols de la carrera de Stuani. De fet, el charrúa és el màxim golejador del club blanc-i-vermell, després de superar Arcadi Camps al capdavant del rànquing la temporada passada. Si Girona ha estat el seu clímax futbolístic, el Rayo Vallecano i el Reial Madrid han estat les seves víctimes preferides. Al conjunt de Vallecas té l’honor d’encapçalar la llista que més vegades ha marcat Stuani, amb dotze dianes, seguit pel Reial Madrid, amb sis.

Pocs jugadors poden presumir de tenir un històric i gegant del futbol europeu en la seva llista d’equips més golejats. L’idil·li de Stuani contra el Madrid va començar quan vestia la samarreta de l’Espanyol. De blanc-i-blau va estrenar el caseller contra un equip entrenat per Mourinho. Fent gala de les seves qualitats, Stuani va engaltar una pilota morta dins l’àrea per batre Diego López. Higuaín, Di María, Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso o un jove Morata eren alguns dels noms que conformaven aquella plantilla. Encara com a perico tornaria a mullar contra els blancs dues temporades després, a la 14/15. En una golejada en contra contundent (1-4), Stuani va fer l’únic gol de l’Espanyol de Sergio González en el minut 73.

El capità del Girona hauria d’esperar per poder tornar a perforar la porteria madrilenya. La marxa al Middlesbrough de la Premier League va impossibilitar que s’enfrontés al Madrid.

La tornada a la lliga amb el Girona va ser l’ocasió per tornar a engreixar de nou el compte golejador. En el primer duel contra el Reial Madrid, a la primera oportunitat, Stuani no va desaprofitar l’opció de marcar. Va ser un 29 d’octubre de 2017, el primer curs del Girona a Primera i la primera visita del Madrid a Montilivi. Eren Festes de Sant Narcís, amb l’estadi ple fins a dalt i Stuani va empatar el partit a un. El conjunt de Machín remuntaria l’enfrontament en un esclat d’alegria al camp. Aquell també va ser el primer partit en què el set aconseguia marcar i guanyar el partit al Reial Madrid (2-1). En sumaria encara un altre més.

En total, vestint la samarreta del Girona, Stuani ha disputat cinc partits contra el Madrid i n’ha perdut tres, però també li ha marcat quatre gols.

El punta va seguir amb la ratxa en el partit de la segona volta. En aquell duel Stuani va aconseguir marcar per primer cop al Santiago Bernabéu. Fins llavors, cada cop que marcava era com a local. La presentació al feu blanc no va poder ser millor en l’àmbit personal. Un doblet amb gust agredolç, ja que el Girona va sortir golejat per 6 a 3. Cristiano va exhibir-se amb un pòquer a Bono i Juanpe va fer l’altre gol dels gironins.

Stuani es passaria després dos partits sense veure porteria contra el Madrid. En el partit de la primera volta de la temporada 18/19, amb Eusebio com a relleu de Machín a la banqueta, seria suplent. Tot i entrar a la segona part, substituint el Choco Lozano gairebé al quart d’hora de joc de la segona meitat, no hi hauria premi en forma de gol. Va tornar a ser una golejada per un a quatre a casa. Borja García va avançar el Girona i va fer somiar a la parròquia local que derrotar el Madrid a casa era un altre cop possible. Resposta impecable de Madrid que va capgirar el marcador.

El següent cara a cara va ser a la Copa del Rei. El Girona arribava motivat després d’eliminar a l’Atlètic de Madrid a la ronda prèvia. A l’anada, Stuani no va disputar cap minut, mentre que a la tornada va ser titular, però incapaç de batre el porter.

L’últim cop que se les ha vist amb el Madrid va ser el febrer. Un triomf èpic al Bernabéu que portava la firma d’un dels gols de l’uruguaià. Des dels 11 metres, Stuani no va fallar la pena màxima que empatava el partit a un. Portu va culminar la remuntada. Aquella victòria semblava que acostava el Girona a la permanència, però un final de curs desastrós va acabar amb l’equip a Segona.

Stuani ha envellit, s’ha debilitat pel temps i el destí, com diu Lord Tennyson al poema Ulysses, però continua amb la fermesa de donar guerra i mai rendir-se, buscant allò que sempre l’ha caracteritzat, el gol. Demà tindrà una nova oportunitat de fer-ho contra el Madrid.