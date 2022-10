Deia ahir Míchel Sánchez que no és el moment de pensar en el passat, sinó que toca centrar-se en el present. Però de ben segur que durant aquests dies al tècnic li ha rondat pel cap algun dels seus enfrontaments, quan era jugador, contra el Reial Madrid. Els records no són massa bons; potser fins i tot, una motivació extra per la cita d’aquesta tarda. Durant dues dècades, les que va durar la seva carrera com a professional, va enfrontar-se nou vegades al conjunt blanc. Cap victòria. Només un empat (0-0) a Chamartín, el mes de març de l’any 2000. La resta, nou derrotes i algunes amb golejada inclosa. I això que un cop fins i tot va fer un gol, però no va servir de res (3-1, la temporada 00/01). Com a tècnic, tres quarts del mateix: dos enfrontaments i dues desfetes.