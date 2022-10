Míchel Sánchez deia abans de la visita al Bernabéu que no firmava l'empat, i tot i que es manté en la mateixa posició, assegura que un punt contra el Reial Madrid és un "premi gros" que el fa marxar "molt satisfet". Alhora, el tècnic blanc-i-vermell reconeix haver vist en la primera part la millor versió de l'equip en molts sentits i que tot i ser contra el Madrid, el punt val igual que contra qualsevol equip.

Un empat que val un punt

"El punt val el mateix, a la classificació ens donen només un punt. El que ha de ser és un punt d'inflexió. Ens ha d'ajudar a seguir treballant i seguir millorant per veure la millor versió del Girona, amb pilota i sense. En alguns moments de la temporada hem tingut versions molt bones, i algunes vegades no hem sigut tan contundents i ens ha penalitzat. Avui no, tot i que el rival també ha tingut les seves ocasions. Són jugadors molt grans i és complicat defensar-los contínuament. La idea era tenir més la pilota, però a la segona meitat ha costat."

"Quan ells s'han posat per davant, se'ns ha fet difícil, però hem tingut un cop de sort. Jo marxo molt satisfet. Hi ha molts partits que les estadístiques ens han dit que havíem merescut més. Hem fet una feina excepcional".

"Som dels equips més humils de la categoria i això és un premi gros, però mai firmem l'empat. Marxo molt satisfet. Els últims nou minuts hem tingut la capacitat de ser un més, però ser un més contra el Madrid no es nota."

La millor versió a la primera part

"A la primera part potser he vist la millor versió de nosaltres com a equip, en tots els sentits, tant en atac com en defensa. En el Villamarín i en el Cívitas també vam fer un bon partit i no ens vam emportar res."

"Això no s'atura. Ens hem de convèncer que hem d'anar amb mentalitat ofensiva i defensiva, som un equip que té arguments i això és clau. Avui hem deixat molt pocs espais a gent que és molt bona i hem aconseguit contrarestar l'equip en molts moments. Hem estat capaços d'atacar i de defensar, especialment a la primera meitat. El futbol són resultats, és cert, però hem de mirar endavant".

Gol anul·lat

"És com el que ens van anul·lar a nosaltres a Almeria. Jo penso que futbolísticament és gol, tot i que les regles del joc diuen que no ho és. A Almeria el porter tenia la mà de forma idèntica a Gazzaniga avui. Ara bé, jo crec que no hi hauria d'haver falta allà, però la normativa diu que si el porter té la mà sobre la pilota és falta. No hi ha res a protestar."

"L'acció del penal jo no l'he vist repetida, però els meus jugadors i els analistes em diuen que sí que és penal, perquè té la mà aixecada. Després de l'1 a 0 ens ha costat i el penal ens ha permès respirar més."

Yan Couto i Miguel Gutiérrez

"A Miguel se li han pujat els bessons i estava molt cansat, però està bé. Couto és l'acció amb Kroos i està molt adolorit. Li ha enganxat a la zona del genoll. En principi és només un cop, però no li ha permès continuar."

Arnau-Couto

"Les ajudes de Yangel, Oriol i Santi en cobertura eren per frenar Vinicius, ja que necessites més d'un jugador. Arnau ha tingut una mentalitat brutal. El que volíem era tenir aquestes cames, per defensar però atacar. Amb Couto tenim aquesta capacitat des de molt enrere, de conduir bé la pilota, com amb Valery. Sabíem que hauríem d'estar uns 15-20 metres més enrere del que acostumem a estar, i per portar la pilota fins allà necessites gent que condueixi molt bé la pilota. En aquest cas, tant Valery com Couto han fet molt bona feina, tant en les ajudes de banda, com en la progressió del joc."