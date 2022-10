Un empat al Bernabéu sempre és motiu de celebració i més si fa setmanes i setmanes que els resultats no acompanyen. L'assaborirà el Girona, que ha ofert la seva millor versió per sumar un punt d'or que fa sortir l'equip del descens. Després d'una excel·lent primera meitat, amb ocasions per avançar-se en el marcador, ha sigut Vinicius l'encarregat de desequilibrar la balança amb una fogonada al minut 69. Els de Míchel no han llançat la tovallola i han igualat des del punt de penal, després que el VAR veiés unes mans de Marco Asensio a l'àrea. A Stuani no li ha tremolat el pols i ha enganyat Courtois per col·locar un 1-1 que, tot i els intents dels d'Ancelotti, ja no s'ha mogut.

Dues novetats, les d'Arnau i Valery, i una elevada dosi d'ambició. Així ha saltat el Girona a la gespa del Bernabéu. Sense complexos, conscient de què calia fer a cada moment i decidit a patir. La proposta li ha sortit bé. Suficient per mantenir a ratlla el Madrid, còmode amb la pilota als peus, dominador del territori, però incapaç de muntar un setge. Cert és que Modric, només començar, ha gaudit d'una bona oportunitat. Com també les han tingut Camavinga i Rodrygo, el primer amb un cacau enverinat que no ha trobat porteria i el segon enviant l'esfèrica al pal. Escrit així, podria semblar una llista de mèrits prou vàlids com per marxar al descans amb avantatge, però el currículum dels gironins, en aquest primer període, ha sigut força més reeixit.

Quan ha tingut la pilota, l'ha mogut amb criteri. Sense por, ni tampoc precipitació. I sense ella, s'ha defensat amb encert, sent un bloc ordenat, solidari, desactivant la suposada màgia de Vinicius o la inspiració de Fede Valverde. També se l'ha vist en atac, i de quina manera, al conjunt de Míchel. Valent, capaç d'aprofitar els metres que li ha donat per moments el rival. Castellanos ha tingut el 0-1 només començar, però s'ha quedat a un pam de celebrar-ho. Més clara l'oportunitat per a Valery, amb un cop de testa que no ha trobat porta per mil·límetres. Encara més ho ha sigut la de Yangel, al 38. Valery, a l'espai, li ha guanyat la partida a Carvajal i ha deixat la pilota enrere perquè l'engaltés el veneçolà, que s'ha trobat amb el travesser.

Empès per la necessitat i l'obligació, el Madrid ha fet un pas endavant i ha guanyat metres. Ja l'incomodava el resultat, que es mantenia en els primers compassos del primer acte. Fins que ha aparegut una fogonada de Vinicius, aleshores intermitent i més decidit a protestar-ho tot. El brasiler ha entrat, entre el central i Arnau, per rematar una assistència de Valverde. El gol ja l'ha vist des de la gespa Riquelme, que ha substituït un Couto que al 54 ha hagut de marxar lesionat per una dura entrada de Kroos.

L'1-0 ha fet mal. Alhora, el Madrid s'ha fet gran i si no ha arribat el segon, ha sigut perquè Gazzaniga ha tret una gran mà per rebutjar el cacau de Marco Asensio, el primer canvi d'Ancelotti. L'emoció no s'havia acabat. Ni de bon tros. Hi havia teca per estona. Una pilotada a l'àrea local ha acabat amb Asensio fent mans. En primera instància, l'acció ha continuat fins que Iglesias Villanueva ha avisat l'àrbitre. Melero López ha consultat de nou la jugada i no ha tingut llavors cap mena de dubte. Ha assenyalat penal. Sort del Girona que llavors ja hi havia Stuani al camp. Tot un especialista com ell, ha enganyat Courtois fent realitat l'empat.

Era el minut 81. Faltava molt, potser massa. Temps encara per veure un altre gol. El que ha marcat Rodrygo, tot i que fent falta a Gazzaniga, que tenia la pilota retinguda quan l'atacant li ha pispat per enviar-la al fons de la porteria. Una acció calcada a la de fa poques jornades al camp de l'Almeria i que hauria significat l'empat de Yangel Herrera, però que finalment no tindria validesa. Avui tampoc i el Bernabéu ha esclatat. També Kroos, que ha sigut expulsat en els primers compassos d'un temps extra que s'ha fet etern. L'ha agantat prou bé el Girona, que ha defensat amb ungles i dents el resultat. Un empat valuós. Qui sap si el punt de partida d'una reacció que serveixi per començar a mirar cap amunt.

FITXA TÈCNICA

REIAL MADRID: Courtois, Carvajal, Alaba, Rüdiger, Mendy (Militao, min. 86), Camavinga (Asensio, min. 60), Kroos, Modric, Valverde (Mariano, min. 86), Vinicius i Rodrygo

GIRONA: Gazzaniga, Arnau, Santi Bueno, David López, Miguel Gutiérrez (Javi Hernández, min. 63), Oriol Romeu, Aleix Garcia, Yangel Herrera (Reinier, min. 76), Couto (Riquelme, min. 58), Castellanos (Stuani, min. 76) i Valery (Toni Villa, min. 76)

GOLS: 1-0, Vinicius (min. 69); 1-1, Stuani, de penal (min. 79).

ÀRBITRE: Mario Melero López (comitè andalús). Ha amonestat David López, Gazzaniga, Arnau (Girona); Kroos, Modric (R. Madrid). Ha expulsat Kroos per doble groga (min. 91).

VAR: Javier Iglesias Villanueva (comitè gallec).

ESTADI: Santiago Bernabéu.

