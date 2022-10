El Madrid no va pair gens bé l’empat d’ahir amb el Girona (1-1). L’entrenador Carlo Ancelotti va carregar contra l’arbitratge, comentant que «no és penal, se l’han inventat perquè la pilota li dona al pit i no l’ha tocat amb la mà». «Em sorprèn que ha arribat en un moment important del partit, que el teníem encarrilat, i després ens ha costat molt. No sé si no hem guanyat per això, però aquest episodi ha perjudicat el partit», va afegir. També va parlar de la imatge que va donar el seu equip contra els gironins: «Els partits són complicats amb tots els equips. El nivell no és excel·lent perquè hi ha molts partits, masses, i no hi ha temps per recuperar-se al 100% ni físicament ni mentalment».