«L’empat ha de ser un punt d’inflexió»

El madrid-girona, en imatges. Els de Míchel surten del descens gràcies a un valuós empat al Bernabéu. 1 Arnau i Vinicius lluiten per una pilota. F

2 Míchel i Javi Hernández aplaudeixen a l’afició després del partit. F

3 Taty procura que Rüdiger li pispi la pilota. F

De ben segur que ahir Míchel va poder celebrar millor el seu aniversari després d’empatar al Bernabéu (1-1). L’entrenador del Girona va marxar «molt satisfet» amb el partit i va assegurar que sumar un punt al camp del líder és «un premi molt gran». «Val igual que qualsevol altre partit, però ha de ser un punt d’inflexió. Ens ha d’ajudar a seguir treballant i millorant, per aconseguir que es vegi la millor versió. Aquesta mentalitat ens ha de servir per salvar-nos», va comentar.

Sobre el partit, Míchel va fer la següent valoració: «A la primer part primer part hem seguit el guió previst. Ens enfrontàvem a un rival que defensa i ataca molt bé, però hem tingut les dues ocasions més clares tret duna pilota al pal de Rodrygo. Ha sigut una llàstima que no haguem anat al descans amb avantatge al marcador. A la represa, ells han apujat intensitat i ens ha costat. Després hem tingut la fortuna d’empatar el partit amb e l penal. Hem sabut patir. Hem tingut una capacitat d’ajuda increïble davant un dels millors del món». També va referir-se al dibuix per frenar als blancs: «Aturar Vinicius és molt difícil. Hem posat un dos contra un però tot i així se n’anava igual. Són jugadors tan bons que és complicat defensar-los. La nostra idea era tenir una mica més la pilota, encara que ens ha costat. Volíem tenir cames per defensar i atacar. Amb Couto tenim capacitat per conduir bé la pilota i amb Valery, també».

Per al tècnic, «si anem amb aquesta mentalitat ofensiva i defensiva a tot arreu som un equip que té arguments». «Malgrat que hem estat més sotmesos al rival, hem deixat molt pocs espais a jugadors que són molt bons i que, a més a més, en generen. Hem sabut contrarestar al Madrid, a part de poder generar amb pilota a la primera part», va afegir. Alhora, va referir-se a l’acció del penal comès per Asensio: «No l’he vist repetida, però m’han dit que tenia les mans aixecades. Una acció aïllada ens ha permès respirar». I al gol anul·lat a Rodrygo: «Li he dit a Ancelotti que futbolísticament és gol perquè ens va passar el mateix a Almeria en una acció idèntica».

«Som un dels equips més joves de la categoria i empatar al Bernabéu és un premi molt gran. Mai signem l’empat perquè volem ser un equip reconeixible i volíem fer un gran partit davant el Madrid. Al final, ser un més contra el Madrid no es nota perquè són un equip amb jugadors que superen els duels individuals. Hem corregut el que calia per defensar-nos bé», va concloure.