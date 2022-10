La pitjor ratxa d’Axel Vizuete amb el Girona B

L’aposta del Girona pel talent de la base és ben ferma, però la manca d’experiència de la joventut a vegades comporta situacions com la que li està tocant viure en l’actualitat al filial blanc-i-vermell. L’equip dirigit per Axel Vizuete travessa la pitjor ratxa des que el tècnic besaulenc va arribar al club l’estiu del 2017 coincidint amb el descens del que aleshores era el segon filial, per darrere del Peralada, a Segona Catalana. La derrota de diumenge passat precisament contra els xampanyers, que competeixen pel seu compte a Tercera des de la temporada 2019-20, a Riudarenes (0-1) va desencadenar una imatge insòlita a la classificació. I és que els gironins són desens amb 9 punts; en tenen dos de marge respecte al descens.

Vizuete compleix el seu sisè curs al capdavant del Girona B, aconseguint tres ascensos (de Segona Catalana a Primera Catalana l’exercici 2017-18 i dos de Primera Catalana a Tercera Federació el 2018-19 i 2019-20, tenint en compte que el primer cop no és va poder pujar amb motiu del descens del Peralada que encara estava afiliat als de Montilivi. A més a més, en les dues últimes temporades s’ha quedat a les portes de l’ascens a Segona Federació. El seu primer any al club havia sumat 20 punts en la vuitena jornada; el segon, també 20; el tercer, 22; el quart, 15; i el cinquè, 16. Uns números que contraresten amb els 9 d’enguany. Val a dir que els jugadors que formen la plantilla del filial cada cop són més joves. Contra el Peralada, per exemple, va debutar l’extrem Kim Minsu, un juvenil de primer any amb només 16 anys. I també va jugar Juan Arango, de la mateixa edat. «L’objectiu del club no és cap altre que seguir formant jugadors, en cap moment hi ha hagut cap aposta per intentar pujar. L’únic que es demana és que apostem pels joves. Hem de seguir formant els jugadors perquè la millora individual es tradueixi en resultats per al col·lectiu», va dir Vizuete. Un gol de Moha decanta el derbi a favor del Peralada