Aire de festiu pur el que es respirava aquest matí a Montilivi. I per partida doble. Amb la ressaca encara d'endur-se a la butxaca un empat amb gust de victòria del Bernabeu, i amb el context de les Fires de Sant Narcís, aficionats del Girona, petits i grans, han pogut viure avui una muntanya russa d'emocions gaudint de ben a prop d'un entrenament obert del seu equip a Montilivi. La mateixa gespa que divendres rebrà l'Atlètic Club (21h) i que avui ha acollit alguns aficionats blanc-i-vermells, guanyadors d'un concurs de tocs previ, que han tingut l'oportunitat de competir contra jugadors del primer equip i ser, per un dia, sobre la gespa i amb públic, protagonistes amb la pilota.

Amb la zona de tribuna plena de gom a gom, tant superior com inferior, i part de Gol Sud, els més menuts han aprofitat per reclamar l'atenció dels seus ídols amb crits o pancartes després de passar per la zona de pàrquing tot habilitada per convertir el dia de Tots Sants en una jornada per recordar, amb inflables, activitats amb gossos o, fins i tot, un passeig per l'interior de l'autobús oficial del club. Una autèntica festa per fer sentir als jugadors blanc-i-vermells el caliu que genera l'orgull gironí.