Motius de sobres per creure en aquest Girona

La barreja d’emoció i alegria va provocar que a més d’algun aficionat gironí desplaçat al Santiago Bernabéu diumenge se li escapés alguna llàgrima. El joc, la imatge i, sobretot, el resultat del Girona contra tot un Reial Madrid (1-1) van fer sentir orgullosos els més de tres centenars de seguidors blanc-i-vermells que eren a Madrid. A Girona, l’empat de l’equip va ser el motiu de conversa número u entre passejada i passejada per la Fira en un cap de setmana fantàstic que havia començat l’Uni i que va arrodonir el Bàsquet Girona amb la victòria contra l’UCAM Múrcia. La situació dels de Míchel a la classificació continua sent delicada, perquè la fita ha donat un rèdit de només un punt. Quin punt això sí. La ratxa és ara de 3 dels darrers 21 en joc, però l’empat ha permès l’equip deixar les posicions de descens. «No em fa por veure’m a baix, però m’emprenya i em sap greu que hi siguem amb amb aquesta plantilla», deia Míchel als seus jugadors en la xerrada prèvia al partit al Bernabéu. «Si ho fem tot molt bé, podem guanyar aquí. El Girona ja ho ha fet un cop. Tornem-hi i que siguem recordats!» continuava un discurs que va esperonar els seus homes i va obrir el camí cap al punt gloriós.

Tot molt bé potser no, però gairebé. De fet, fins i tot a més d’un li va quedar la recança del xut al travesser d’Herrera o les dues ocasions clares de Valery Fernández que d’haver entrat qui sap si el Girona encara hauria pogut sortir més cofoi. Un dels protagonistes del partit va ser precisament el migcampista de l’Escala que reconeixia que l’empat tenia «gust de victòria» però que també li deixava la sensació «d’una mica de ràbia» perquè es «podia haver guanyat». Unes paraules que emanen l’ambició del vestidor de capgirar la mala línia de resultats en què havia entrat l’equip.

L’altempordanès era un dels jugadors que més refets van sortir del vestidor. Titular, amb bons minuts i capità per primera vegada de l’equip, Valery, a més a més, pot dir que mai ha perdut al Bernabéu. Va participar en la victòria del 2019 i diumenge va ser titular en l’empat. No es va guanyar però per a Valery, més madur que la primera vegada, va ser potser més especial i tot perquè es va estrenar com a capità de l’equip amb només 22 anys (a finals de novembre en fa 23). «No és fàcil. Veure aquest estadi i aquests jugadors que van guanyar la Champions pot impressionar inconscientment» recordava. Valery hauria pogut ser encara més protagonista si hagués encertat una rematada de cap a centrada d’Arnau primer i un un contra un davant Thibaut Courtois, que no era fora de joc. Tot i que només va ser un punt, l’escalenc considera que n’hi ha perquè l’afició se senti orgullosa de l’equip. «Hem d’estar contents perquè hem sumat un punt i en podien haver estat més. La nostra gent ha d’estar feliç i gaudir amb nosaltres, perquè hi ha equip per competir de sobra contra els grans equips de la categoria», deia. Divendres, contra l’Athletic a Montilivi, l’equip haurà de fer encara més bo el punt de diumenge.