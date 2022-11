El gol de penal de Cristhian Stuani que va suposar l’1-1 del Girona diumenge passat al Santiago Bernabéu contra el Madrid continua portant cua. Ahir mateix, Carlo Ancelotti en va tornar a parlar en la prèvia del partit que el conjunt blanc disputa aquest vespre contra el Celtic i que ha de servir-li per certificar la primera posició del grup. Denunciat pel Comitè Tècnic d’Àrbitres, Ancelotti va dir que ell «mai» ha faltat el respecte a cap àrbitre. «M’han denunciat i m’he d’explicar. Penal inventat a Itàlia significa que han xiulat un penal que no era penal. No hi ha cap mala fe ni és cap acusació», deia. El tècnic afegia que continua sense veure el penal d’Asensio per enlloc. «No és un tema del Reial Madrid o el Girona, és del futbol i no és clar. Si ens diuen que és penal, cal tornar enrere a principi de temporada i explicar la regla que jo entenc molt bé. No sóc ximple. Ens van dir que no és penal».

El Madrid necessita guanyar per assegurar-se la primera posició de grup. Si no ho fa, haurà d’esperar que el Lepzig tampoc ho faci contra el Xakhtar per garantir-se-la.