La millor atracció per a l’afició blanc-i-vermella

Aire de festiu pur el que es va respirar ahir, dia de Tots Sants, a Montilivi. Una data que molts, especialment els més menuts, tindran, a partir d’ara, marcada al calendari. Amb la ressaca encara d’endur-se a la butxaca un empat amb gust de victòria del Bernabéu diumenge, i amb el context immillorable de les Fires de Sant Narcís, més de 1.900 aficionats blanc-i-vermells, petits i grans, van acostar-se ahir a Montilivi per gaudir d’un entrenament obert del seu equip i d’una jornada dedicada a ells. Una muntanya russa d’emocions que, per molts, serà la millor atracció de Fires.

El tret de sortida de la jornada no es va fer esperar. Des de quart de deu del matí, els voltants de les instal·lacions de Montilivi van habilitar-se amb la Fan Zone, un espai dedicat sobretot als més petits i que seria un escalfament pel plat fort vindria després. La Sisa i la Canya; les mascotes del club blanc-i-vermell; partits al FIFA, un futbolí humà o, fins i tot, una visita a l’interior de l’autobús oficial del club, eren algunes de les sorpreses preparades, així com un concurs de tocs per compartir, més tard, la gespa de Montilivi amb alguns dels seus ídols.

A mig matí, l’atenció la van acaparar els de sempre, amb una jornada oberta d’entrenament dels de Míchel Sánchez. La plantilla al complet, amb fins i tot noms que fa jornades que no es veuen sobre la gespa, com Borja García o Ibrahima Kébé, encara lesionat, que es va emportar un fort aplaudiment de l’afició. Tots tret de Samu Saiz, que no va ser a Montilivi.

Una mostra de talent i de feina constant sobre la gespa de Montilivi, sota la mirada i la il·lusió dels seus, emplenant de gom a gom la zona de tribuna, tant superior com inferior, i part de Gol Sud. Els crits eufòrics esclataven, per exemple, quan Rodrigo Riquelme aconseguia encaixar la pilota dins un cubell a porteria com a part d’un joc de precisió proposat pel de Vallecas. Era una autèntica festa.

Un cop completada la sessió, va ser el torn dels aficionats. Alguns d’ells, guanyadors del concurs de tocs previ, van tenir l’oportunitat de participar en jocs d’habilitat, compartint espai amb jugadors del primer equip, com Santi Bueno o Reinier i ser, per un dia, allò que tant reclama el Míster; protagonistes amb la pilota. Tot a la mateixa gespa que divendres rebrà l’Athletic Club (21:00) a l’estadi per intentar recuperar el gust de la victòria després de 7 jornades sense sumar tres punts.

El clímax va ser, sens dubte, el moment en el qual la barrera que habitualment separa jugadors i aficionats es va esvair. Tot repartint material del club i amb el retolador a la mà, els jugadors del primer equip, acompanyats per Míchel, van acostar-se a la zona on es trobaven els aficionats per fer-se fotografies i firmar autògrafs a llibretes, pòsters, samarretes o, fins i tot, a botes de futbol. Ningú volia marxar sense el seu record, i els protagonistes no volien deixar ningú sense el seu minut de glòria. L’eufòria es palpava en l’ambient, tant pels crits i les pancartes, com la il·lusió als ulls dels més petits. Com si de la diada de Reis es tractés. Una autèntica festa i una injecció de moral per fer sentir als jugadors blanc-i-vermells el caliu que genera l’orgull gironí.