Ara que es pon més aviat, el sol ja desfilava quan els aficionats, de mica en mica, s’anaven congregant a la porta de la botiga. Gosbi, patrocinador principal del Girona, inaugura un nou establiment a la ciutat. L’excusa perfecta per acostar la gent i els futbolistes. Si el dimarts tocava un entrenament de portes obertes a l’estadi, ahir l’esdeveniment estava enfocat una mica més en petit comitè, però els seguidors van respondre. L’empat de diumenge al Bernabéu ha disparat l’alegria a l’entorn, força dubitatiu fins fa quatre dies, quan els resultats no acompanyaven i les sensacions anaven a la baixa. Arnau Martínez i Paulo Gazzaniga, dos noms propis de l’actualitat blanc-i-vermella, van deixar-se caure pel recinte. Motiu suficient per treure-hi el cap, fer alguna fotografia i emportar-se cap a casa una signatura, un bon record. Desenes d’aficionats, després d’esperar pacientment a la cua, van gaudir de l’oportunitat de parlar cara a cara amb porter i defensa. Se’ls mirava, de prop, la Canya. La gossa oficial del Girona no es perdia cap detall des d’un segon pla. Rebia les carícies sense queixar-se gens ni mica.

Gazzaniga i Arnau rebien l’escalf dels seus. Paraules d’ànim i també d’agraïment pel partit contra el Reial Madrid. Força felicitacions va encaixar, i de bona gana, el porter. A l’ombra de Juan Carlos durant les primeres jornades, el premi a la bona feina li ha arribat fa poc. Va ser titular contra l’Osasuna i set dies després es convertia en un dels herois al Bernabéu, amb aturades de mèrit que expliquen, en gran mesura, l’empat final (1-1). «Estem contents pel punt que vam sumar a Madrid i esperem que ens aporti confiança. Al cap i a la fi és només un punt, però tot el que sigui sumar sempre és important». L’argentí va dedicar un parell de minuts a oferir el seu punt de vista. Satisfet per l’últim resultat, va voler recordar que la temporada encara és llarga i hi ha feina per fer, sobretot ara que falten dos partits (Athletic i Elx)abans que la competició s’aturi pel Mundial de Qatar. «Preferim anar partit a partit, sempre mantenint la nostra idea. Seguirem amb ella, demostrant que aquest és el bon camí. L’empat de l’altre dia ens dona la raó i ens demostra quina és la nostra filosofia i què és el que sabem fer».

I del col·lectiu a l’apartat més individual. Va arribar tot just quan el mercat d’estiu baixava la persiana i s’ha passat unes quantes jornades a la banqueta, fins que Míchel li va donar l’alternativa. No es va poder posar medalles ni tampoc es mostrava exhultant. Tranquil i serè, com ho és al damunt de la gespa. «És tot fruit del treball, del dia a dia. He tingut la sort de jugar i ara el que vull és continuar sumant pel bé de l’equip, esperant el que decideixi l’entrenador». Recordava també que si havia fitxat pel Girona havia sigut «per competir» i «treballar al cent per cent», pel que ara s’estaven «veient els resultats». Parlava d’una «competència sana» a la porteria i també a tot l’equip. Iva tenir fins i tot paraules per a Juan Carlos, ara suplent: «És un gran tipus, molt bon company i alhora un gran professional». Gazzaniga jugarà demà contra l’Athletic. Això segur. L’afició, alguns dels que es van citar ahir a la botiga i molts altres, animaran des de la graderia tot esperant fer bo el punt del Bernabéu.