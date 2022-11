«Encara ens avorrirem aquest final de temporada», deia més d’un aficionat a la mitja part de l’últim partit entre el Girona i l’Athletic Club a finals de març del 2019. El Girona guanyava per 1-0 i venia de sumar 10 dels darrers 15 punts possibles en una ratxa que l’havia deixat a tocar de la salvació. Amb 34 punts i tres més en camí, ningú patia per un objectiu que al final s’esguerraria per culpa d’una ratxa de nou derrotes en deu partits (3 punts de 30). Una sèrie que va començar precisament contra el conjunt basc, que va remuntar el partit Montilivi (1-2).