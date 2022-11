A la vuitena ha arribat la bona. El Girona torna a guanyar i ho ha fet amb una exhibició contra l'Athletic, acabant així amb una sequera de set jornades sense vèncer. Davant més d'11.000 espectadors, s'ha cruspit al seu rival durant molts minuts i s'ha posat per davant amb gols de David López i Iván Martín, que reapareixia mesos després de lesionar-se. Però també ha sabut defensar quan Guruzeta ha retallat distàncies a un quart d'hora del final. Respiren una mica els de Míchel, que han fet encara més bo el punt de fa una setmana al Bernabéu i atrapen els 13 punts a la classificació.

El ruixat inicial ha durat, si fa no fa, una mitja hora llarga. Temps per veure al millor Girona de la temporada. Un equip intens i coherent, amb fam, decidit i ordenat. Ha neutralitzat l'Athletic i s'ha dedicat a trepitjar àrea, amb les ocasions que s'han anat acumulant, però sense la punteria necessària per materialitzar-les. Ha sigut l'única pega d'una posada en escena brillant, capaç d'enganxar l'espectador des del primer minut, amb un control horrorós de Valery quan enfilava sol cap a porteria, fins al minut 33, quan Miguel, després d'asseure un rival, ha provat sort amb un xut que ha rebotat en un defensa i ha acabat a les mans del porter. Pel mig, incomptables arribades i un futbol elèctric, el del conjunt de Míchel.

Miguel no ha trobat porteria al minut 6, mentre que al 9 ha sigut Toni Villa, avui titular, el que ha rematat desviat després d'una gran jugada coral. Valery ho ha intentat al 12 i la pilota no ha trobat l'escaire per ben poc, mentre que Unai Simón, al quart d'hora, ha posat una bona mà davant del xut de falta d'Aleix Garcia. I al 19 ha sigut Yangel, dels millors pels de casa, el que s'ha quedat amb la mel als llavis després de fer una sotana i combinar amb Castellanos, de nou la referència en atac.

I l'Athletic? Sorprès, sobretot d'entrada, i també superat. Tret d'un cop de cap d'Iñaki Williams massa centrat, això al 21, no ha aparegut fins als compassos finals del primer acte, quan s'ha refet i ha començat a combinar una mica amb cara i ulls. Perquè fins llavors, res de res. Sense pilota, els intents de transicions llargues els tapava, sempre amb encert, un Oriol Romeu imperial. Només al 40, això sí, l'Athletic hauria pogut marcar. Raúl García ha rebut al vèrtex de l'àrea, s'ha regirat molt bé i ha enviat un cacau al pal llarg que ha topat amb l'excel·lent resposta de Gazzaniga.

El pas pels vestidors no ha fet pas altra cosa que multiplicar la fam del Girona i ha servit per confirmar que Miguel no acaba de confiar amb la seva cama dreta -així ha deixat escapar una bona ocasió per inaugurar el marcador- i que Gazzaniga ha agafat la titularitat amb ganes de quedar-se-la força temps -s'ha tornat a lluir a xut de Nico Williams-. El segon temps ha començat com ho ha fet el primer, amb un allau dels de Míchel, que han anat acumulant ocasions. La gran diferència és que, aquesta vegada sí que els ha acompanyat la punteria. Al 66, a pilota aturada, ha caigut el primer. Per fi. Aleix Garcia ha servit una falta lateral dirigida al primer pal, on ha trobat el cap de David López, que ha enviat la pilota al fons de la xarxa.

El gol l'han celebrat des de la gespa Stuani i Iván Martín, que feia ben poc que havien entrat al camp. Precisament aquest últim, que reapareixia després d'haver fet net d'una lesió que va patir el passat mes de juny, ha sigut clau en l'acció del 2-0. Una acció de perill de l'Athletic l'ha refusat David López amb una pilotada llarga a camp contrari. Balenziaga ha fet un pas en fals i Iván Martín ha caçat la trajectòria. Ha controlat, ha aixecat el cap i ha dirigit un xut que s'ha colat per sota les cames d'Unai Simón (2-0). Deliri a Montilivi i l'afició que s'ho passava pipa.

Però com que no hi ha partit tranquil pel Girona, l'emoció s'ha multiplicat quan Guruzeta ha retallat distàncies al 78. Sol a l'àrea, ha connectat de primeres una centrada des de banda dreta, impossible per a Gazzaniga. Tocava patir, no hi havia res decidit. Però l'equip ha defensat tant bé com ha atacat durant tot el partit i ha acabat assaborint de nou la victòria, set jornades després, fent encara més bo el punt del passat diumenge al Bernabéu.

FITXA TÈCNICA

GIRONA: Gazzaniga, Arnau Martínez, Santi Bueno, David López, Miguel Gutiérrez (Javi Hernández, min. 84), Oriol Romeu, Aleix Garcia, Yangel Herrera (Terrats, min. 84), Toni Villa (Iván Martín, min. 64), Valery (Riquelme, min. 61) i Castellanos (Stuani, min. 61)

ATHLETIC: Unai Simón, Lekue (De Marcos, min. 54), Yeray, Íñigo Martínez, Yuri (Balenziaga, min. 46), Vesga (Vencedor, min. 54), Sancet (Guruzeta, min. 69), Nico Williams, Raúl García (Zarraga, min. 69), Berenguer i Iñaki Williams.

GOLS: 1-0, David López (min. 66); 2-0, Iván Martín (min. 76); 2-1, Guruzeta (min. 78);

ÀRBITRE: Pizarro Gómez (comitè madrileny). Ha amonestat Oriol Romeu (Girona); Yuri (Athletic)

VAR: Jaime Latre (comitè aragonès)

ESTADI: Montilivi, 11.420 espectadors.

Recupera la narració del Girona-Athletic amb el minut a minut: