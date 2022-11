El tècnic del Girona, Míchel Sánchez, serà un els grans protagonistes de la desena edició del Dia de l'entrenador que tindrà lloc divendre vinent a l'Hospitalet de Llobregat. Míchel presentarà la ponència "Relacions ofensives en l'equip", que comptarà amb la participació dels membres del seu cos tècnic: els preparadors físics David Porcel i Néstor Salmerón, l'assistent i cap de metodologia Santi Pou, el preparador de porters, Juan Carlos Balaguer i l'analista Dani Villar. Durant aquesta gala, organitzada per l’Escola d’Entrenadors i el Comitè Tècnic d’Entrenadors de la Federació Catalana de Futbol també hi pendran part com a convidats Mauricio Pochettino, Roberto Olabe, Sonia Bermúdez i Kenio Gonzalo.