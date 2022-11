L’Athletic és sisè, ara mateix en posicions europees, i està signant una bona temporada per números i sensacions. Avui visita Montilivi i el seu entrenador, Ernesto Valverde, no se’n fia ni un pèl de la diferència entre un i altre equip a la classificació, ni tampoc del fet que el Girona acumuli set jornades sense guanyar. Després de l’empat al Bernabéu de diumenge passat (1-1), espera que els de Míchel es presentin a la cita «reforçats», sobretot per la idea de jugar amb quatre defenses, el que els farà ser més perillosos.

«Ja havien passat de jugar amb cinc al darrere a fer-ho amb quatre, però després de veure com va anar la cosa al Bernabéu, segurament aprofundiran en aquesta idea. Li van jugar de tu a tu al Madrid i això farà que se sentin reforçats», va apuntar Valverde durant la roda de premsa prèvia. Seguia parlant del Girona, destacant que «està jugant bé, encara que acumuli set partits sense vèncer. Es troba en un gran moment perquè ve de fer una bona actuació al Bernabéu i possiblement mereixi més punts dels que té». I afegia arguments. «És un equip que juga solt, arriba ben a dalt i a més a més fa gols. Se li veu que genera perill i que és intens. Suposem que és un equip que ens anirà a buscar a dalt». Això sí, malgrat els perills que va enumerar, deixava ben clar que l’objectiu de l’Athletic és guanyar a Montilivi perquè el seu equip arribi «ben posicionat» a la taula un cop s’aturi la competició pel Mundial. «Abans d’aquestes dues jornades que falten volem col·locar-nos bé a la classificació i acabar amb bones sensacions perquè així, quan passin aquestes petites vacances, ens hi tornarem a posar després d’una altra manera».