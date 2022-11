David López s’ha convertit en un dels jugadors més en forma del moment del Girona. El central de Sant Cugat del Vallès s’ha consolidat a l’onze titular després de superar una lesió i ha aportat, no només solidesa defensiva al costat de Santi Bueno en el nou sistema, sinó també contundència ofensiva en atac. De fet, ahir va ser l’encarregat d’obrir la llauna a mitja segona part quan va fer l’1-0 rematant plàsticament, de cap, una centrada d’Aleix Garcia. Va ser el segon gol del a temporada de David López, que ja havia vist porteria també en el darrer compromís a Montilivi, l’empat contra l’Osasuna (1-1). El camí del a victòria l’aplanaria Iván Martín en un ràpid contraatac iniciat gràcies a un refús, precisament de David López. L’extrem cedit pel Vila-real reapareixia ahir després de gairebé cinc mesos de baixa per lesió. Iván Martín s’havia lesionat en la final del play-off d’ascens al camp del Tenerife arran d’una dura entrada de Corredera que li va provocar una fractura de peroné. La seva alegria i la de banqueta sencera, que va saltar de cop a abraçar-s’hi i celebrar el gol, demostraven la importància del gol per a un futbolista que ha patit molt durant la recuperació.