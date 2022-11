Malgrat la dosi d’adrenalina i confiança que l’empat del Bernabeu va significar per a la plantilla del Girona FC, el cert és que l’equip de Michel es plantava a jugar ahir contra l’Athletic Club sabent que no havia guanyat cap dels set darrers partits disputats i que el bagatge era de només 3 punts sumats dels darrers 21, fet que ha condicionat molt la seva posició a la taula classificatòria.

Això convertia el partit d’ahir a la nit en una cita clau, sobretot tenint en compte que en només quatre dies visitarà el Martínez Valero per enfrontar-se al cuer de la categoria.

Sumar els tres punts contra els bascos era aconseguir un marge de tranquil·litat molt gran per anar cap a Elx, evitant que l’esmentat partit d’aquest pròxim dimarts fos una mena de final prèvia al Mundial, fet en el que tothom sabia es convertia si només s’empatava o si es perdia.

Amb aquests dos arguments tan diferents es plantejava el partit contra un equip més que lloat per Míchel, tant pel futbol que practica, com pels resultats obtinguts, que l’han situat a la part alta de la taula.

A l’hora de la veritat, els de Míchel van fer gaudir de valent a l’afició que hi havia ahir a Montilivi. Els primers millors 20 minuts de tota la temporada van ser una declaració d’intencions, fent que els de Valverde patissin pels dos costats. El gol va fer-se esperar després d’un munt d’ocasions i grans aturades d’Unai Simón, però David López va fer justícia al minut 66 superant el porter. Mentre que Iván Martín, que tornava de la lesió a Tenerife, va posar la cirereta al 75. L’equip, però, continua sense deixar la porteria a zero.

I ara un cop passat el matx d’ahir al vespre, no hi ha temps per pensar massa en res, només que d’aquí a quaranta vuit hores toca viatjar per tancar el primer tram de la temporada. Davant l’Elx servirà molt la victòria contra els de Valverde, però només si el Girona FC és capaç de donar una bona estocada al seu rival de torn. Fer-ho seria escapar-se de nou de baix i deixar un rival directe molt enfonsat i amb problemes greus mentre no torni la lliga a finals de desembre. És a dir, amb nervis durant dos mesos.