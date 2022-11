El Girona va tancar la jornada de Fires de la millor manera. Míchel va destacar la quantitat de xuts que va fer l’equip a l’Athletic, superant fins i tot al Barça, i va acabar molt satisfet amb el resultat i el joc de l’equip.

MADRID I ATHLETIC

«Cada partit és molt difícil i hem de fer les coses molt bé. L’equip se sent millor i més compacte, les ajudes arriben en el moment just. Amb la pilota som un equip amb talent i nivell. Hem tirat 19 cops. Aquesta temporada ningú ho ha fet a l’Athletic, ni el Barça. Hem de seguir per aquest camí, malgrat que seguim encaixant gols. Penso que tindrem rèdit amb aquesta forma de treballar».

HA TROBAT LA TECLA?

«No. Hem treballat les situacions defensives per no arribar als duels, si no és una situació extrema. Ara l’equip escull bé el moment de la pressió. Tots estem en unes distàncies força tancades enrere. En atac, els jugadors tenen la idea i som nosaltres mateixos. L’equip juga igual de bé, però som més compactes. Hem millorat molt en la temporització defensiva».

DAVID LÓPEZ

«Ja sabiem que era un jugador d’un nivell molt alt quan el vam firmar. Tant de bo David estigui bé, és l’únic que demanem. Dona competitivitat, lideratge, experiència i, sobretot, futbol. És capaç de jugar de sis o central. S’adapta a qualsevol situació per la seva intel·ligència».

CONTINUAR ENCAIXANT

«No em preocupa i sí. Hem tirat 19 cops i el rival, 11. Hem minimitzat l’atac de l’Athletic. M’he enfadat molt amb el gol perquè volia deixar la porteria a zero però més que res per una dada. No vull que m’ho pregunteu més. L’equip està bé».

L’ATURADA

«Recuperarem jugadors. Taty tindrà descans... Hem d’acabar bé dimarts i després pensar en la Copa. Tothom pararà i hi haurà equips amb jugadors al Mundial. Nosaltres ens podrem preparar més».

IVÁN MARTÍN

«Estem molt contents per ell. Estava fent entrenaments molt bons. Ens dona desequilibri d’extrem i migcampista. És molt vàlid per la nostra idea. Necessitem la seva millor versió».

REINIER

«Té molèsties. Veurem si arriba a Elx perquè estem tenint mala sort amb els peus».