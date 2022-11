El Girona no arribarà als 20 punts que demanava Míchel abans de l’aturada pel Mundial. Amb la victòria contra l’Athletic Club en té 13 i com a molt pot acabar amb 16 si aconsegueix guanyar al camp de l’Elx dimarts que ve. El que sí que és segur és que finalitzarà aquesta dotzena jornada fora de les posicions de descens passi el que passi avui.

Els resultats d’ahir van afavorir els interessos gironins. D’entrada, l’Elx va perdre al camp d’un Valladolid que va llançat. Els de Jorge Almirón, següent rival del Girona encara no han guanyat cap partit aquesta temporada i acumulen quatre empats i nou derrotes. «Estem enfonsats. No guanyem i necessitem fer-ho per fer el click» deia el porter Èdgar Badia. D’aquesta manera, Elx i Cadis segur, i, Sevilla o Celta, tancaran la jornada en descens.