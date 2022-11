El Girona més golejador i amb més golejadors a l’equip dels últims temps

Ernesto Valverde comentava divendres passat a Montilivi (2-1) que «ha sigut el partit en el qual el nostre porter ha hagut de salvar més situacions de tota la temporada». Ni davant el Barça al Camp Nou (4-0), Unai Simón havia hagut d’intervenir tant. Míchel Sánchez tenia l’explicació: «L’equip ara se sent més compacte i les ajudes arriben en el moment oportú. Hem tirat 19 cops, ningú ho havia fet fins ara a l’Athletic en aquesta lliga. És un rival increïble en la pressió, però hem sabut fer que corregués cap enrere. Aquest és el mèrit de la nostra plantilla». És cert que els blanc-i-vermells encara no han aconseguit deixar la porteria a zero en cap jornada, però també ho és que han millorat considerablement la seva capacitat ofensiva. De fet, el Girona 2022-23 és el més golejador i alhora el que compta amb més golejadors diferents dels últims temps.

En l’actualitat els de Míchel comptabilitzen 18 gols a favor, dels quals 17 han estat marcats per jugadors de la plantilla i el que falta va ser obra de Domingos Duarte en pròpia porteria en la primera victòria de la temporada contra el Getafe (3-1). Mentre que les dianes també han deixat de tenir un nom propi i, tot i que Cristhian Stuani continua sent el màxim realitzador de l’equip amb 4 gols, aquesta tasca s’ha pogut repartir amb més golejadors que mai a la plantilla. Fins a nou futbolistes han vist porteria de moment. A part del charrúa, també han marcat Rodrigo Riquelme (3), Valentín Castellanos (2), Arnau Martínez (2), David López (2), Iván Martín (1), Oriol Romeu (1), Reinier Jesus (1) i Samu Saiz (1). Sorprèn, a més a més, que els gols arriben de totes les posicions: des dels defenses als davanters, passant alhora pels migcampistes. Les xifres d’aquest Girona contraresten amb les de les darreres cinc temporades. Respecte al primer curs de Míchel a la banqueta, quan a la jornada 13 es comptabilitzaven 12 gols, el conjunt gironí n’ha marcat sis més. També han incrementat els golejadors amb 7 el curs passat: Stuani (4), Nahuel Bustos (3), Pol Lozano (1), Bernardo Espinosa (1), Pablo Moreno (1), Santi Bueno (1) i Ibra Kébé (1). El mateix nombre de jugadors van veure porteria en l’exercici 2020-21, tot i que en aquell cas s’havien aconseguit fer 10 dianes. Els autors van ser: Mamadou Sylla (4), Monchu Rodríguez (1), Enric Franquesa (1), Valery Fernández (1), Bernardo (1), Yoel Bárcenas (1) i Samu (1). Stuani no va estrenar-se fins al desembre per culpa dels problemes físics que arrossegava aleshores. No van ser tantes com enguany, però déu-n’hi-do les alegries que va donar el Girona als inicis de les temporades 2019-20, 2018-19 i 2017-18. Malgrat que la situació a la classificació no era la idònia per al club després del descens a Segona, amb Juan Carlos Unzué els 12 primers partits i Juan Carlos Moreno en la jornada 13, aquell Girona de l’exercici 19-20 va marcar 15 gols i se’ls van repartir entre Stuani (8), Marc Gual (3), Borja García (2), Gerard Gumbau (1) i Àlex Granell (1). Els dos primers anys a Primera van ser molt similars amb 16 dianes tant la temporada 2018-19 com 2017-18 i sis golejadors a l’equip. Després de guanyar l’Athletic, el Girona ha d’aprofitar la inèrcia positiva per mantenir-se en forma a l’àrea rival i superar demà l’Elx (19:00 hores) per encarar l’aturada pel Mundial amb tranquil·litat.