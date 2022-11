El Girona no recupera cap dels lesionats pel partit de demà al vespre al camp de l'Elx. Així, no hi seran Couto, Reinier, Juanpe, Borja García, Kébé i Samu Saiz. Míchel reconeix que l'equip «ha millorat» i que ara és «més compacte» per veure de mica en mica «la millor versió». El tècnic assegura que no sap «com jugarà» l'Elx ara que l'entrenador Jorge Almirón ha dimitit. El secretari tècnic Sergio Mantecón serà l'encarregat de dirigir demà el conjunt il·licità.

ENTRENADOR DE L'ELX «Hem analitzat el joc de l'Elx amb Almirón. Ara no sabem com jugarà, però és una molt bona plantilla Nosaltres sempre ens mirem a nosaltres, que és el més important. Òbviament, sempre analitzo el rival i les seves característiques. Ara és difícil saber com jugaran. Nosaltres som l'equip més humil de la categoria i cada partit és una guerra». PARTIT «No és cap partit trampa, perquè tots els jugadors de l'Elx són molt bons. Seria trampa si ens penséssim que som superiors i no és així. Això s'ha de demostrar al camp, on el rendiment és el més important. Hem de pensar que el nostre moment és bo i que hem competit contra tots els rivals de la categoria, llevat potser de la Reial Societat, que ens va superar en joc. Espero un partit molt difícil, tot i que som capaços de resoldre». TRANQUIL·LITAT «L'ambient és el mateix. El resultat contra l'Athletic va ser molt bo i les sensacions també. Va ser la nostra millor versió de l'any i vull continuar igual, perquè l'equip ho necessita per guanyar qualsevol partit». YANGEL HERRERA «És un jugador top. Ell, Oriol, tots els fitxatges han millorat la plantilla i la meva responsabilitat és que treguin el rendiment que poden donar tots. Hem millorat i som un equip més compacte. A poc a poc s'està veient la nostra millor versió». ATURADA «Serà bona perquè tenim jugadors com Juanpe, Couto, Borja, Ibra i Reinier que estan lesionats i tindran temps per recuperar-se. Juanpe i Borja són jugadors d'escut, molt importants al vestidor i per a l'equip. L'aturada serà bona en aquest sentit. Donarem quinze dies de vacances i després farem una pretemporada normal i necessària. Potser Riquelme, Gutiérrez i Arnau van amb la sub21 i Herrera amb Veneçuela». MERCAT «Quique Cárcel és el millor veient els problemes de l'equip i el seu cap ja sap què fer. Com sempre, els equips són dinàmics i entren i surten jugadors. Si això passa, esperem que sigui per millorar». COMPTES PENDENTS «El Girona volia pujar a Primera i ja hi som. Ens ha costat tres anys, però ja hi som i ara volem estar-hi molt de temps». El Girona més golejador i amb més golejadors a l’equip dels últims temps