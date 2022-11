El secretari tècnic de l’Elx, Sergio Mantecón, serà l’entrenador interí avui en el partit contra el Girona després que ahir al matí Jorge Almirón presentés la dimissió. Mantecón va admetre que José Bordalás és una de les opcions que respon al perfil del que precisa l’equip. El madrileny va explicar que va ser el mateix Almirón el que va comentar al propietari, Christian Brabarnik, després de perdre a Valladolid que la millor opció per tothom era fer «un pas al costat». «Que jo sigui aquí no és un bon senyal. Fa molt de temps que sóc al club i hi sóc per ajudar. Ser apagafocs és la meva feina», va comentar Mantecón. Almirón va rellevar l’ex del Girona Francisco Rodríguez, destituït pels mals resultats a la setena jornada.

Tot i la delicada situació, Mantecón considera que una victòria davant el Girona ajudaria a canviar el panorama negatiu que envolta l’equip, cuer. «Si hi ha una victòria, ho veurem amb una altra perspectiva», va indicar el madrileny, que ja va fer de tècnic pont entre Fran Escribà i Francisco Rodríguez el curs passat a Pamplona davant Osasuna (1-1). «Venia dubitatiu, tot i que generant molt joc, però l’empat al Bernabéu contra el Madrid i el triomf amb l’Athletic fan que vingui amb la fletxa cap amunt», va dir en al·lusió a la dinàmica positiva del Girona.