El Girona es juga a Elx anar tranquil de vacances

Gràcies a l’empat al Santiago Bernabéu i a l’enlluernadora victòria contra l’Athletic Club de divendres passat, el Girona ha recuperat el somriure i ha passat una festa major de Sant Narcís d’allò més tranquil. Quatre punts que han servit per a veure altre cop el got mig ple i recuperar la confiança en un equip que, a còpia de mals resultats -no pas de joc- havia anat perdent pistonada fins a caure als llocs de descens. Els gironins han tallat una ratxa de set jornades sense guanyar (3 punts de 21) per instal·lar-se’n ara en una de tres partits sense perdre (5 de 9). La situació és bona, però no pas òptima ni per llançar coets, i aquest vespre, el Girona té l’oportunitat de continuar-la millorant amb la visita a Elx en el darrer partit abans que la competició s’aturi per la disputa del Mundial. Un duel «molt difícil» segons Míchel, que de cap manera el veu com un partit trampa. «Seria trampa si ens penséssim que som superiors, i no ho fem», subratllava ahir el tècnic que recordava que el Girona és «l’equip més humil de la categoria». Sigui com sigui, un triomf avui permetria els gironins gaudir d’un mes llarg de pau i tranquil·litat a l’espera del retorn de la Lliga a finals de desembre. I, de retruc, enfonsaria encara més un rival directe per la permanència.

La realitat de l’Elx és diametralment oposada a la dels gironins. Cuers destacats amb només quatre punts i sense haver guanyat encara cap partit aquesta temporada, ahir al matí va dimitir Jorge Almirón, el segon entrenador en què va de curs. Abans, el club havia destituït l’ex del Girona, Francisco Rodríguez, per culpa dels mals resultats. Tot plegat farà que avui a la banqueta s’hi assegui, provisionalment, Sergio Mantecón, el secretari tècnic. L’adéu d’Almirón a la banqueta fa que tota la feina feta d’anàlisi del rival per part del Girona serveixi de ben poc o res pel partit d’avui. Tot i això, ha quedat clar que si l’equip està fi com aquestes darreres jornades pot plantar cara a qualsevol rival de la categoria, ja sigui el Reial Madrid, l’Ahtletic o el cuer. L’equip se’n va aquest matí amb vol xàrter cap a Elx i tornarà a la nit després del partit. A l’expedició no hi seran Couto i Reinier, que no s’han recuperat a temps, ni tampoc Juanpe, Borja García, Kébé i Samu Saiz. Míchel sembla haver trobat la tecla amb el canvi al 4-4-2, amb un mitja punta per darrere del davanter. És per això que no hauria d’haver-hi gaires canvis avui a l’onze titular a Elx si no és per molèsties físiques. En aquest sentit, doncs, no seria d’estranyar que el tècnic optés per repetir l’equip que va superar l’Athletic o fes poques variacions a l’onze. Riquelme per Toni Villa podria ser un dels retocs. Mentrestant, l’Elx encara el partit enmig de l’incendi generat per la sortida en globus d’Almirón. Palacios, Fidel, Pastore i Fede Fernández, tots amb problemes musculars, són baixes. Gumbau es perfila titular. Quinze dies de vacances després del partit de Copa Míchel: «És un partit molt difícil; no ens veiem superiors»