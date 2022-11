Míchel volia canviar la dinàmica després de set jornades sense conèixer la victòria. Ho va provar variant el sistema (del 5-3-2 al 4-4-2) i canviant jugadors (Gazzaniga i David López) i, a fe que ha trobat la fórmula. Ja es va veure una millora en l’empat contra l’Osasuna a Montilivi (1-1) que continuaria al Bernabéu (1-1) i, sobretot, divendres davant l’Athletic Club (2-1). «Va ser la nostra millor versió de l’any i volem continuar igual, perquè l’equip ho necessita», deia Míchel ahir. El preparador madrileny és plenament conscient de la millora de l’equip, però no en té prou i demana allargar el creixement per continuar fent camí cap a l’objectiu. El primer pas és avui al Martínez Valero contra l’Elx, un equip que, tot i la posició que ocupa, encadena la tercera temporada seguida a Primera Divisió. «Som l’equip més humil de la categoria i cada partit és una guerra. Serà molt difícil», recorda el tècnic que no vol ni sentir a parlar de partit trampa. «No ho és perquè tots els futbolistes de l’Elx són molt bons. Seria un partit trampa si nosaltres penséssim que som superiors i no és així».

SENSE ENTRENADOR «Hem analitzat el joc de l’Elx amb Almirón. Ara no sabem com jugarà, però és una molt bona plantilla. Nosaltres sempre ens mirem a nosaltres, que és el més important. Òbviament, sempre analitzo el rival i les seves característiques. Ara és difícil saber com jugaran. Nosaltres som l’equip més humil de la categoria i cada partit és una guerra». EL PARTIT «No és cap partit trampa, perquè tots els jugadors de l’Elx són molt bons. Seria trampa si ens penséssim que som superiors i no és així. Això s’ha de demostrar al camp, on el rendiment és el més important. Hem de pensar que el nostre moment és bo i que hem competit contra tots els rivals de la categoria, llevat potser de la Reial Societat, que ens va superar en joc. Espero un partit molt difícil, tot i que som capaços de resoldre». TRANQUIL·LITAT «L’ambient és el mateix. El resultat contra l’Athletic va ser molt bo i les sensacions també. Va ser la nostra millor versió de l’any i vull continuar igual, perquè l’equip ho necessita per guanyar qualsevol partit». YANGEL HERRERA «És un jugador top. Ell, Oriol, tots els fitxatges han millorat la plantilla i la meva responsabilitat és que treguin el rendiment que poden donar tots. Hem millorat i som un equip més compacte. A poc a poc s’està veient la nostra millor versió». L'ATURADA «Serà bona perquè tenim jugadors com Juanpe, Couto, Borja, Ibra i Reinier que estan lesionats i tindran temps per recuperar-se. Juanpe i Borja són jugadors d’escut, molt importants al vestidor i per a l’equip. L’aturada serà bona en aquest sentit. Donarem quinze dies de vacances i després farem una pretemporada normal i necessària. Potser Riquelme, Gutiérrez i Arnau van amb la sub21 i Herrera amb Veneçuela». EL MERCAT D'HIVERN «Quique Cárcel és el millor veient els problemes de l’equip i el seu cap ja sap què fer. Com sempre, els equips són dinàmics i entren i surten jugadors. Si això acaba passant, esperem que sigui per millorar». COMPTES PENDENTS «El Girona volia pujar a Primera i ja hi som. Ens ha costat tres anys, però ja hi som i ara volem estar-hi molt de temps». El Girona es juga a Elx anar tranquil de vacances Quinze dies de vacances després del partit de Copa