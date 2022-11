És bo deixar-ho estar precisament ara? La Lliga s’atura perquè el Mundial que s’ha de celebrar a Qatar en els propers dies així ho obliga, i ho farà amb un Girona embalat, que viu el moment més dolç de la temporada. En unes setmanes, quan tothom s’hi posi de nou, es veurà com ha afectat aquest parèntesi però els de Míchel, ara per ara, respiren tranquils i han deixat enrere un inici de curs convuls i marcat per la irregularitat.

Després de perdre al camp de l’Almeria (3-2), el 20 d’octubre, no es tocava pas fons, però es confirmava la mala inèrcia. Col·locat en zona de descens, sis derrotes en onze partits disputats i més gols encaixats que no pas a favor. Primers dubtes a l’entorn i la necessitat de capgirar la dinàmica. Ha entès el missatge el vestidor, que s’hi ha posat de valent. Ara la cosa ha canviat. El Girona ha escalat posicions perquè ha sumat vuit dels darrers dotze punts en joc. No perd des d’aquell dia a Almeria i es manté invicte en les darreres quatre jornades, amb resultats de mèrit com l’empat al Bernabéu (1-1) o la victòria de fa pocs dies amb l’Athletic a Montilivi (2-1). S’hi afegeixen les taules amb l’Osasuna (1-1) i el triomf d’ahir al Martínez Valero (1-2) per explicar que la realitat és una altra, i de ben diferent. Ja té 16 punts l’equip, que en aquests darrers quatre partits ha fet sis gols i n’ha rebut quatre. Precisament aquesta és una de les assignatures pendents: encara no s’ha mantingut el zero en cap partit. Un dels aspectes a treballar. Això sí, un cop s’acabin les vacances.