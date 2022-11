El secretari tècnic de l’Elx, Sergio Mantecón, va dirigir ahir el conjunt il·licità arran de la dimissió dilluns passat de Jorge Almirón. Tenint en compte la delicada situació que atravessa el seu equip, va dir que «sabíem que havíem de sortir forts perquè era un partit clau, però els desajustos individuals penalitzen a Primera Divisió». «No ens dona amb el que estem fent per competir en aquesta categoria. Hem de fer autocrítica i millorar. Hem de buscar un tècnic que ens ajudi i solucions al mercat d’hivern. L’aturada ens anirà bé. Encara queda molta lliga», va comentar. «No sento vergonya, però sí molta impotència. El primer que vol guanyar és el jugador, però a vegades no en fem prou com ha passat contra el Girona», va afegir.