Cadascú tenia la seva idea prefixada de com volia o aniria bé arribar a l’aturada abans del Mundial. Però el cert és que, fossin quines fossin les previsions, fins i tot les més optimistes, els setze punts amb els que el Girona FC arriba a aquesta primera part de la temporada satisfan la majoria de gent.

És segurament ara el moment de fer una primera valoració en la qual destaquen uns primers partits amb molt bons auguris i punts a la classificació, i després una encallada que va posar l’ai al cor a més d’un. Però els últims quatre compromisos contra Osasuna, Reial Madrid, Atlhletic i Elx han fet veure de nou que aquest equip competeix contra qualsevol rival, que és capaç d’aixecar marcadors en contra, com ahir i al Bernabéu, i de sumar punts contra rivals que potser no s’imaginava. El cas més clar el del Reial Madrid.

Arribats a aquest moment, els setze punts esmentats són un magnífic botí per a la classificació, però sobretot per la moral i confiança del propi vestidor, que creu cegament en el sistema de joc proposat per al tècnic i en les seves possibilitats.

També és veritat que hi ha algunes coses per arreglar. I que la més destacada en aquest sentit serà tenir la prioritat de mantenir la porteria a zero, cosa que no s’ha aconseguit en aquests primers catorze partits de lliga.

Donat el bon moment amb el que s’arriba a aquesta aturada, molts pensen que potser és una mala notícia que la lliga quedi parada. Però el cert és que ahir del Martínez Valero es va sortir amb vuit lesionats, els sis que ja no van viatjar, més Miguel i Yangel que també van caure. Per tant, unes setmanes de descans serviran perquè Míchel pugui recuperar també jugadors per al final de desembre. Moment en el qual caldrà veure també com queda la composició de la plantilla ja que serà el moment en què el mercat tornarà a canviar la fisonomia dels equips. I Míchel ja va avançar en la prèvia del partit d’ahir que la idea a Montilivi és que hi hagi cares noves. Sense descartar, perquè s’ha de fer lloc, que també hi hagi sortides.