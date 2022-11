El Girona, el convidat del «partit més important de la història» del Quintanar

No s’arriba als 8.000 habitants a Quintanar del Rey, un poble petit de la província de Conca, no massa lluny d’Albacete i a poc menys de dues hores en cotxe de la platja de València. Diumenge al migdia, de gent no en faltarà en el seu camp de futbol, San Marcos, que s’omplirà de gom a gom per viure el partit més important de la història del club de la localitat. La Copa del Rei hi està de passada i l’entitat, amb el seu primer equip a la Tercera RFEF, la cinquena categoria estatal, està d’enhorabona. Hi arriba el Girona, tot un Primera Divisió. El poble, expectant. També l’afició, amb ganes de viure una festa. Abans, durant i després del partit, si és possible. I el vestidor, il·lusionat per enfrontar-se un rival que competeix unes quantes divisions per sobre i que compta, a les seves files, amb futbolistes de molt de renom. Les exigències federatives han provocat més d’un maldecap. Club i institucions han treballat a contrarellotge per adequar San Marcos, que ha fet millores a la zona de les banquetes i ha incrementat la seva capacitat, entre diversos treballs. La cita bé s’ho val. Amb les entrades a la venda des de fa tot just una setmana, i preus que oscil·len entre els 20 i 35 euros, s’espera que la graderia estigui ben plena. Al poble, la il·lusió va a l’alça i el partit és la conversa habitual als carrers. Hi ha ganes de futbol. I també, per què no, de fer saltar la banca.

Pedri Navarro, president del Quintanar, treu temps d’on pot. Els últims dies han sigut una autèntica bogeria. Molta feina per aquí, detalls que s’han de polir per allà i el focus mediàtic, desapercebut fins aleshores, que es fixa en la seva figura. No es cansa de repetir que el de diumenge serà el partit «més important de la història» del club. Ho explica. «Mai ens havíem enfrontat a un Primera Divisió en una cita oficial i ara ho podrem fer a la Copa del Rei». Aquest era el seu desig, el que hi havia instal·lat al vestidor, el de la directiva. El de tothom. «Volíem sí o sí a un Primera. I teníem moltes possibilitats. Ens era igual un rival o un altre. Ens ha tocat el Girona, un molt bon equip, i el més important és que el podrem rebre a San Marcos».

Dues temporades enrere, el conjunt manxec va tornar a treure el cap a la primera ronda de la Copa del Rei. Va quedar aparellat amb l’Sporting, de Segona, però no el va poder rebre al seu estadi per culpa de la pandèmia i se’n va haver d’anar a jugar a Albacete. Aquesta vegada, rival de més entitat, però de nou els dubtes que apareixien pel que fa a l’escenari perquè San Marcos, d’entrada, no compleix tots els requisits que marca la federació. Hi ha hagut, per tant, molta feina aquests dies perquè l’organisme no obligués el club a traslladar-se de nou. Cosa que finalment no ha passat. Es jugarà el diumenge al migdia per no tenir problemes amb la il·luminació, mentre que s’ha reforçat la tanca perimetral i les banquetes s’han ampliat. Normalment, només són per a nou persones com a màxim i ara, hi cabran catorze, com marca la normativa. A tot això se li sumen les graderies suplementàries, per la qual cosa l’aforament total s’amplia fins als 2.400 o 2.500 espectadors. Navarro espera arribar fins aquesta xifra. Ahir a la nit, s’havien venut unes 1.800 entrades, però encara hi ha marge de maniobra.

Es parla de cita històrica i també de festa. Però, al cap i a la fi, és un partit de futbol. 90 minuts i en joc la classificació per a la següent ronda. «Al cap i a la fi, el que volem és guanyar, per descomptat, i sortirem amb tot a intentar aconseguir-ho. Som conscients que la diferència de nivell entre nosaltres i el Girona és enorme. Ens enfrontarem a un rival de Primera Divisió que, a part de ser un grandíssim equip, es troba en una trajectòria molt positiva».

Dissabte s’habilitarà una zona pels aficionats, amb actuacions musicals. La festa, per tant, començarà un dia abans. En té ganes el poble i rodalies. Hi ha caliu i això «es nota», com afirma el president. «Tothom en parla, sobretot a mesura que s’acosta el gran dia. Hi ha també moviment pel que fa a la restauració, amb reserves de dinars i sopars. Això és molt positiu i va més enllà del futbol». El Girona enviarà cap a Quintanar una delegació d’unes 18 persones, mentre que podria haver-hi una quarantena d’aficionats blanc-i-vermells, segons estimacions de la directiva local. I al camp? Què s’hi trobarà l’equip? Navarro ho explica: «D’entrada, a una grandíssima afició. Se’ns caracteritza per estar sempre al costat dels nostres, els acompanyem arreu. Hi haurà un gran ambient i s’animarà fins al final, passi el que passi. Està clar que no ho posarem gens fàcil». Queden advertits Míchel Sánchez i companyia del que els espera aquest cap de setmana. Abans de les vacances, toca viatjar primer a Quintanar. Allà se’ls espera. Amb molta il·lusió i també ganes.