No tot són bones notícies a Girona, que es planta a l’aturada de la Lliga més tranquil després d’enllaçar quatre jornades sense perdre, amb dues victòries consecutives, però que perd un dels seus jugadors per un temps considerable. El defensa Juanpe Ramírez estarà de baixa «entre tres i quatre mesos», segons va informar ahir el club. El futbolista va ser intervingut per intentar resoldre una exostosi en el seu taló esquerre, problema que l’havia deixat les últimes setmanes sense poder competir. L’operació va anar a càrrec del doctor Ramon Cugat, acompanyat pels serveis mèdics de l’entitat blanc-i-vermella, al centre hospitalari Quironsalud.

Juanpe fa un mes que no juga i aquesta temporada ha participat en set partits de Lliga. La seva última aparició van ser els 76 minuts que va disputar contra la Reial Societat el passat 2 d’octubre. Des de llavors, ha desaparegut del mapa. Aquest mes i mig sense competició oficial, per la celebració del Mundial de Qatar, li anirà bé al jugador per recuperar-se sense que hi hagi partits per disputar-se. Igualment, però, no arribarà ni de bon tros a temps quan es torni a jugar de nou. Això compromet, i de quina manera, a una posició amb pocs efectius. Míchel disposa ara de menys centrals purs. Santi Bueno, David López i Bernardo Espinosa, a qui també s’hi suma Arnau Martínez, que darrerament fa de carriler o lateral. No es descarta, per tant, intentar reforçar aquesta zona durant el mercat d’hivern.