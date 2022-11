L'excompany d'Stuani que somia eliminar el Girona de la Copa

«Stuani i Ramón. Ramón i Stuani. Sembleu dos personatges de dibuixos animats. Com podeu ser futbolistes amb aquests noms?». L’escena és d’un entrenament de l’Albacete durant la primavera del 2010 i les paraules sortien de la boca de l’històric David Vidal, llavors entrenador dels manxecs. El davanter del Girona Cristhian Stuani vivia la seva primera experiència a la Lliga, a Segona Divisió, amb l’Albacete, on mirava de treure-hi el cap Ramon Blázquez, un jove del planter manxec. L’uruguaià es va atipar a fer gols (22) aquell any al Carlos Belmonte per començar una carrera que el duria a Primera, a Anglaterra i a jugar dos Mundials amb l’Uruguai. «Volava. La veritat. Es veia que tenia coses diferents de la resta», reconeix Blázquez que, gairebé tretze anys després es retrobarà diumenge amb el seu excompany a l’Albacete. «Ha estat a molts llocs i ha passat temps, però jo diria que se’n recordarà de mi», confia mentre recorda, rient, com David Vidal collava Stuani perquè fes més gols. «Si vols que et porti al Deportivo a Primera has de fer més gols!», li deia per motivar-lo. Després de voltar per la base del Vila-real, Leganés, Écija, La Roda i Socuéllamos ja cinc anys que va tornar a Albacete per jugar al Quintanar. Amb 33 anys, fa de mestre de primària al CRA Alto Cabriel, de Cañete, un poble de la Serra de Cuenca on els alumnes ja el tenen fitxat. «Surts a Google em diuen...N’hi ha molts de futboleros que ja m’han preguntat a quin canal faran el partit contra el Girona per veure’m», diu. Blázquez reconeix que l’objectiu del Quintanar és pujar a 2a RFEF i que no ho canviaria per eliminar el Girona. «L’any passat ens vam quedar amb la mel als llavis a la pròrroga i és l’objectiu. Ara bé, si ho féssim, seria la bomba», diu tot recordant que ell ja va eliminar l’Atètic de Madrid amb l’Albacete el 2011.

Stuani i Ramón es duien tot just tres anys. Malgrat tot, l’uruguaià, ja era pare i es mostrava força tímid al vestidor. «Els sud-americans Fajardo i Bizera el marcaven molt de prop. Tot i això, jo hi tenia molt bona relació», detalla Blázquez, que no debutaria amb l’Albacete fins a la temporada següent, ja sense Stuani. La carrera de Blázquez va continuar a Segona B amb el Leganés (11-12) on, curiosament, va coincidir amb un altre jugador del Girona, David López, que hi jugava cedit per l’Espanyol. De fet, aquesta setmana ja s’han trucat i s’han posat «al dia» deu anys després. «Érem de la mateixa edat i fèiem moltes coses junts» recorda. Des de Quintanar, Blázquez ha seguit molt el Girona d’ençà que es va conèixer l’aparellament a la Copa i ha quedat bocabadat amb el joc de l’equip les darreres jornades. «M’encanta com juga. Dóna gust veure jugar el Girona. Té jugadors diferencials. Romeu i Aleix Garcia estan a un nivell espectacular. Espero que tots aquests tan bons no vinguin...», diu Blázquez que també s’ha fixat «molt» en com juguen Castellanos i Stuani «per si els he de marcar». Diumenge a la gespa del San Marcos no hi seran pas ni el president Delfí Geli ni l’entrenador de porters Juan Carlos Balaguer, tots dos amb passat a l’Albacete i que Blázquez recorda «de quan era molt petit».