«És un altre camí per fer història. Més curt, però és un model atractiu i perillós alhora, perquè a un partit hi ha menys diferències entre els equips. Per nosaltres és important perquè hi ha molts jugadors que es mereixen jugar a la Lliga i no ho fan. La plantilla és llarga i bona i el partit és bo per nosaltres».

PORTER

«Jugarà Toni Fuidias. Està entrenant molt bé i volem veure'l en acció en competició».

EL RIVAL

«Hem analitzat el Quintanar. Tenim vídeos seus. Són quarts a la classificació. Fan més o menys un 4-4-2, però potser contra nosaltres canvien una mica. Quan els equips s'enfronten a d'altres de categoria superior sovint varien. Fa coses interessants. Dintre de la dificultat, hem de passar ronda perquè som de Primera Divisió».

LA IMPORTÀNCIA

«N'hi donem molta d'importància al partit i a la Copa. Ho és pel club i per molts jugadors, que poden guanyar minuts. És un partit difícil perquè la gespa és artificial, el camp és petit i tenen la seva afició. Haurem d'estar preparats per encarar-lo. Hi arribem en un bon moment».

FILIAL

«Viatjaran Artero, Ureña, Biel Farrés i Roca i algun pot ser titular».

LESIONATS

«Continuen de baixa Couto, Reinier, Samu Saiz, Borja García, Kébé i Juanpe. Herrera està lesionat també de l'altre dia contra l'Elx».

HISTÒRIA

«El sostre del Girona són els quarts de final. Hem de passar moltes rondes encara. Al principi és perillós, però després és atractiu perquè pot donar moltes alegries. És bo que tota la plantilla estigui en dinàmica de jugar qualsevol competició».

5 PUNTS SOBRE EL DESCENS

«No sé la resta de l'equip, però jo en volia 20. La nostra entrada a la competició no va ser com jo em pensava. Després hem estat molt millor. El camí és aquest. Jo poso un 6 a l'equip i em poso un 5 de nota a mi. Durant la pretemporada tinc clar què he de fer».

MENTALITAT

«Un mal dia a la Copa et deixa fora. Això els jugadors ho saben. Necessitem entrar al partit motivats, il·lusionats i amb ganes de guanyar. Si no, el partit es complicarà i molt. Em penso que els jugadors ho tenen clar».