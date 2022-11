A banda de l'expectació generada per la llista definitiva de Luis Enrique pel Mundial de Qatar, aquest migdia també s'ha fet pública la convocatòria de la selecció espanyola sub21 per l'amistós de divendres que ve a Sevilla contra Japó. El seleccionador Luis de la Fuente ha citat per al partit dos jugadors del Girona FC, Arnau Martínez i Rodrigo Riquelme. A més a més, també figura a la convocatòria el central cassanenc format al Barça i amb passat a l'Olot, Arnau Comas, actualment al Basilea suís. Pel que fa a la selecció sub19, el ripollès Aleix Garrido (Barça B) és l'únic gironí de la llista de Santi Denia pel doble compromís amistós contra Aràbia Saudita i el Japó. Per contra, Joel Roca del Girona, no hi és.