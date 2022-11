Planer i obert com sempre, Míchel no va tenir cap mania a l’hora de valorar el moment en què ha arribat l’equip abans de l’aturada de la competició pel Mundial de Qatar. El tècnic va reconèixer que s’esperava «més punts» dels 16 que ha aconseguit el Girona. «La nostra entrada a la competició no va ser com em pensava. Després sí que hem estat molt millor i aquest és el camí», deia. També va posar les primeres notes del curs. Míchel va valorar les primeres catorze jornades de Lliga de l’equip amb «un 6», mentre que es va puntuar més baix ell individualment. «Jo em poso un cinc». Això sí, assegura que sap com fer-ho per millorar. «Durant aquesta pretemporada, tinc clar què he de fer», deia.

En aquest sentit, l’equip gaudirà de quinze dies de vacances a partir de demà a la tarda i després, el dia 28 d’aquest mes de novembre, tornarà a la feina amb una estada fora de Catalunya en la qual té previst disputar un parell de partits amistosos.