Un Mundial sense presència gironina

Les opcions eren minses, i finalment es va esvair. El Girona no tindrà representació al Mundial de Qatar. L’únic jugador, juntament amb Rodrigo Riquelme, que tenia mínimes opcions de ser a la gran cita, era Santi Bueno. El defensa havia estat inclòs a la prellista de 55 jugadors que el seleccionador uruguaià, Diego Alonso, havia fet pública setmanes enrere, però el central va quedar fora de la convocatòria final. Alonso va decantar-se per l’experiència d’homes més veterans com Martín Cáceres o Diego Godín, i pel blaugrana Ronald Araujo, lesionat, que no pas per un Bueno que encara no ha debutat amb la selecció. El bon rendiment del jugador al Girona a Primera ha cridat l’atenció dels tècnics de la federació uruguaiana, que sí que el tenen en consideració per a futures convocatòries.

Amb Stuani fora d’òrbita de la selecció des de fa un parell d’anys, la no inclusió de Bueno a la llista final de l’Uruguai farà que tots els jugadors del Girona vegin el Mundial des de casa. Enrere queda la triple participació blanc-i-vermella que hi va haver a Rússia 2018, amb Stuani (Uruguai), Mojica (Colòmbia) i Bounou (Marroc), com a exponents del Girona a la gran cita futbolística. Aquella primera gran temporada a Primera Divisió de l’equip amb Pablo Machín (10ena posició final) va fer que molts jugadors estiguessin a l’òrbita de les seleccions. Així, també Bernardo Espinosa va entrar en alguna convocatòria i fins i tot Julen Lopetegui va ser a Montilivi per espiar Portu en directe. Finalment, només Stuani, Bounou i Mojica van ser a Rússia. L’uruguaià vivia el segon Mundial després d’haver participat ja al de Brasil del 2014 i va disputar els partits de vuitens i quarts de final contra Portugal i França. Més protagonisme encara va tenir a Rússia 2018, Mojica. El carriler colombià, actualment al Vila-real, va ser titular en els tres partits de la fase de grups contra Japó, Polònia i Senegal i també en l’eliminatòria de vuitens de final. Allà, després de l’1-1 final contra Anglaterra els penals van dictaminar que el conjunt britànic passés a quarts i acabés el somni de Colòmbia. Per acabar, Bounou no va poder-se estrenar al Mundial de Rússia perquè va ser suplent en els tres partits de la fase de grups del Marroc. Munir, ex del Numància i Màlaga, va ser el titular. Ara, consolidat com un dels millors porters de la Lliga amb el Sevilla, Bounou es perfila com a titular del Marroc a Qatar. Altres exjugadors del Girona que han estat internacionals després de jugar a Montilivi com Pedro Porro (Espanya) o Douglas Luiz (Brasil) han quedat fora de les convocatòries finals dels seus respectius països.