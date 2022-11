«Si passem, la tarda serà molt llarga»

Dimarts passat a la graderia del Martínez Valero, entremig de la crispació dels aficionats de l’Elx per la derrota contra el Girona (1-2), Jose Luis Encinar, prenia notes. L’entrenador del Quintanar del Rey va aprofitar la proximitat d’Elx amb Hellín, on viu, per espiar en directe el seu rival a la Copa i descobrir-ne els punts febles. Encinar, com tota la plantilla del rival dels gironins demà, a part d’entrenar, també treballa. Ell ho fa a Correus, on és carter i reparteix la correspondència cada dia amb moto pels carrers d’Hellín. «L’ambient que es respira a Quintanar és espectacular», afirma mentre alerta que l’estadi San Marcos sol ser un feu «sempre molt complicat». En aquest sentit, passi el que passi demà al migdia, el tècnic ja té reservat un restaurant per anar a dinar. «Hi anirem amb el cos tècnic, les famílies i els amics. Ja tenim uns arrossos encarregats», confessa Encinar que reconeix que si eliminen el Girona «la tarda es pot fer molt llarga». El tècnic considera que superar ronda seria com si els toqués «la loteria de Nadal» i podria salvar «dos exercicis econòmics» al club.

Després de tres play-off d’ascens a Segona RFEF fallits, l’objectiu del Quintanar del Rey aquesta temporada tornar a ser pujar. Ho té clar Encinar que no canviaria passar avui per l’ascens. Té clar que l’empresa és complicada, però alhora entén que seran «onze contra onze en un camp complicat». Encinar reconeix que el Girona «arriba en un grandíssim moment de forma» i que serà difícil sorprendre’l. Tot i això, no descarta fer alguna variant tàctica. «Ells ens tenen vistos i estudiats i nosaltres també. De sorpreses cada cop n’hi ha menys. Potser farem alguna variant, però mantindrem la nostra identitat i continuarem amb el que ens ha anat bé fins ara», diu. Encinar aprofitarà el partit per retrobar-se amb el segon entrenador del Girona, Salva Fúnez, amb qui va coincidir al filial Leganés (2000-01). «Vam pujar al primer equip junts i vam fer la pretemporada amb Enrique Martín Monreal. Ell es va mantenir i jo vaig quedar-me al filial. Hem parlat aquesta setmana però des de llavors que no ens hem vist més», recorda Encinar que també ha intercanviat algun missatge amb, el tècnic del Girona B, Àxel Vizuete, amb qui va coincidir al Villanovense.