El Girona anirà a Quintanar del Rey per jugar la primera eliminatòria de la Copa del Rei amb 20 futbolistes. Míchel va avisar que volia “fer història” arribant a les semifinals i per fer el primer pas ha convocat els davanters Stuani i Taty Castellanos. A la porteria s’estrenarà Fuidias, tot i que Juan Carlos també viatja. L’entrenador compta amb els joves del filial Ureña, Artero, Joel Roca i Biel Farrés.

D’altra banda, hi ha uns quants jugadors del primer equip que descansaran i ja estan de vacances per l’aturada pel Mundial. Es tracta de Gazzaniga, David López i Oriol Romeu. Reinier, Samu Saiz, Yangel Herrera, Juanpe, Borja García, Couto i Kébé són baixa per lesió.