Després del partit d’avui de la Copa del Rei a Quintanar del Rey, el Girona aprofita l’aturada de la lliga pel Mundial i tant la plantilla com el cos tècnic gaudeixen de quinze dies de vacances. L’equip de Míchel reprendrà els entrenaments el pròxim dimarts 29 de novembre per començar a preparar la represa de les competicions, amb la vista posada a la segona ronda de la Copa el pròxim dimecres 21 de desembre i la visita del Rayo a Montilivi per cap d’any. En aquest sentit, el club ha informat que del 4 al 10 de desembre el conjunt blanc-i-vermell farà un stage a l’Estepona Football Center amb la intenció d’optimitzar el segon tram de la temporada.

A part dels entrenaments, també hi ha previstos diversos partits amistosos que s'anunciaran en els propers dies. Tenint en compte que la pretemporada del Girona va ser més curta que a la resta d'equips de Primera, igual que les vacances, perquè va ascendir al play-off, l'equip agrairà aquest període de descans per tornar amb les piles carregades.