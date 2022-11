S'ha hagut de patir més del compte, però el Girona ja està classificat per a la segona ronda de la Copa del Rei i se'n pot anar de vacances ben tranquil. Segons Míchel, "cal donar mèrit a la victòria perquè s'havia de guanyar i s'ha aconseguit" en un camp que ha resultat ser més complicat del que esperaven els gironins. El tècnic ha reconegut els mèrits que ha fet el Quintanar del Rey en l'eliminatòria, "un molt bon equip, ben treballat i que per això li va bé a la lliga". "En aquest tipus de partit s'igualen les categories més del que pensem", ha dit. Alhora, va valorat els minuts de futbolistes menys habituals com Terrats o Manu Vallejo.

L'ELIMINATÒRIA

«Ha sigut un partit de Copa, molt difícil. No tenim cap tipus d’excusa. El rival ha donat un nivell molt alt, no crec que hi hagi hagut cap problema d’actitud per part nostre, sinó que no hem tingut un bon dia en el joc. Potser pel camp, però no vull posar excuses. Al contrari. Era un camp on es podia jugar perfectament. L’objectiu era passar i ho hem aconseguit. Hem d’estar contents i seguir treballant».

«En aquest tipus de partit s’igualen les categories més del que pensem. Estar un metre més enrere, anar al duel una mica més tard..., et complica el partit. El Quintanar ha demostrat que és un molt bon equip, ben treballat i que per això va bé a la lliga. No hi ha gaires secrets. Hi havia la sensació que les coses sortirien bé, però en el futbol s’ha de jugar i competir tota l’estona, estant centrat en cada moment. Si això no surt, és difícil perquè el rival juga i ho fa bé. Té un extrem que juga molt bé en l’u contra u, un davanter amb una experiència increïble... Hi ha hagut moments en què hem demostrat que podíem ser superiors i d’altres en què no. Per moments ens han superat. Són partits atractius per a la Copa, però fumuts per a l’equip que en teoria és superior. S’ha de demostrar al camp».

L'EQUIP

«Me’n vaig content amb el resultat. No he vist falta d’actitud, i això és important, però penso que no hem estat prou ajustat en les situacions de pressió, en les segones jugades, amb la circulació de la pilota... No hem sigut agressius a l’hora de poder atacar als espais. Això ha fet que el rival estigués més còmode del compte. També sabia, però, que hi havia molts jugadors sense continuïtat i que a mesura que passen els minuts és més difícil trobar-se en una situació complicada perquè apareixen els nervis. Cal donar mèrit a la victòria perquè s’havia de guanyar i s’ha aconseguit».

ELS JUGADORS MENYS HABITUALS

«Dins del context que volem, els he vist bé. Hi ha hagut errors i situacions en què ho podrien haver fet millor, però han tingut actitud i mentalitat competitiva. Ens ha faltat una mica tant en atac com en defensa».

EL GOL D'STUANI

«És gol clar, ha donat al triangle de darrere».