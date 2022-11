El Girona ha salvat els mobles per pèls aquest migdia al camp del Quintanar del Rei. Els de Míchel, en el pitjor partit de la temporada, han necessitat la pròrroga per aconseguir superar un rival de 3a Federació que els ha posat les coses molt difícils. De fet, a la segona part, després d'igualar de penal (m.76) el gol de Riquelme (m.17), ha tingut ocasions fins i tot per haver guanyat el partit. No ho ha fet i el Girona, que a la primera part havia perdonat més gols, ho ha arreglat només començar la pròrroga amb un bon gol d'Stuani. Amb els locals fosos, el porter César s'ha convertit en l'heroi evitant el tercer del Girona en tres clares ocasions i aturant un penal a Stuani. Ha costat, però, sí el Girona serà dimecres al sorteig de la segona ronda de la Copa.

Li ha costat al Girona entrar al partit. Com era de preveure, el Quintanar ha sortit intens, com si s'acabés el món i fins i tot ha fet que Fuidias hagués d'intervenir amb una bona estirada a xut de Kain. Les ganes del conjunt local han estat frenades per una espurna de genialitat de Rodrigo Riquelme que, al quart d'hora, s'ha inventat un xut des de la frontal que ha entrat per l'escaire. El gol ha frenat una mica els anhels del Quintanar i ha ajudat a calmar els dubtes inicials del Girona. A partir d'aquí, els de Míchel han gaudit de bones arribades per poder sentenciar de sobra amb accions sobretot de Manu Vallejo i una altra ocasió claríssima de Riquelme, que el porter César ha salvat espectacularment. La sentència no ha arribat i als minuts finals de la primera part, el Quintanar s'ha tornat a bolcar en atac i Fuidias ha hagut de ser protagonista amb dues dobles intervencions de mèrit amb xuts de fora l'àrea de Kain i Joaquín. A la represa, el Girona ha empitjorat encara més la seva cara. Mansoure, de cap, ha estat el primer d'avisar i, tot seguit, el travesser ha escopit la rematada de Mazzochi en una acció que ja es cantava gol a la graderia. Fuidias ha hagut d'aparèixer per desviar un gran llançament de falta de Ramón. Míchel estava negre i més quan Terrats ha fet penal per mans i Megías no ha perdonat des dels onze metres. El Girona ja tenia l'aigua a casa i, de retruc, el cronòmetre en contra. Amb presses, el porter local ha salvat el gol en un cop de cap d'Stuani que entrava. Ja en l'afegit, el pal ha evitat que Castellanos, de cap, desfés l'empat. La pròrroga era una realitat. Míchel ha fet entrar Arnau i Aleix Garcia per mirar d'arreglar-ho durant el temps extra. Ho ha aconseguit el Girona quan s'havien jugat quatre minuts de la pròrroga quan Stuani ha resolt un embolic dins l'àrea clavant la pilota a l'escaire. El gol ha acabat amb les esperances del Quintanar i el Girona ha pogut sentenciar mitjançant Stuani i Castellanos però el porter César ho ha evitat. En la darrera jugada, Josua ha fet penal a Castellanos, però tampoc ha estat la manera d'acabar amb el patiment perquè el porter li ha aturat a Stuani. El xiulet final de Del Cerro Grande, al final, sí que ha certificat la classificació dels gironins. FITXA TÈCNICA QUINTANAR DEL REY: César, Fer Navarro, Mansour, Perujo (m.115, Josemi), Emilio, Ramón (m.63, Josua), Joaquín (m.65, Fran Minaya), Kain (m.86, Miguel), Mazzochi (m.79, Kike Jiménez), Megías i Eloy (m.79, Toni). GIRONA: Fuidias, Valery (m.90, Arnau), Miguel Gutiérrez (m.90, Aleix Garcia), Bernardo, Javi Hernández (m.103, Bueno), Terrats (m.108, Toni Villa), Artero (m.46, Ureña), Riquelme, Stuani, Iván Martín i Manu Vallejo (m.63, Castellanos). GOLS: 0-1, m.17, Riquelme; 1-1 , m76, Megías (penal); 1-2, m.96, Stuani. ÀRBITRE: Del Cerro Grande (Comitè Madrileny). Ha amonestat Mansour (Quintanar del Rey) i Valery, Castellanos, Bernardo i Miguel Gutiérrez (Girona). INCIDÈNCIES: Uns 2.500 espectadors a l'estadi San Marcos. Recupera el minut a minut del partit: En directe fa 40 minuts 14:36 El Girona coneixerà dimecres vinent el rival de la segona ronda. El sorteig començarà a partir de les 17.00 hores a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. fa 41 minuts 14:35 1-2 | FINAL a San Marcos. El Girona resol a la pròrroga un partit que se li havia complicat a la segona part i passa a la segona ronda de la Copa del Rei. fa 42 minuts 14:34 1-2 | Min. 121 | Rozalén atura el xut d'Stuani des dels onze metres. fa 43 minuts 14:33 1-2 | Min. 120 | Penal a favor del Girona. fa 43 minuts 14:33 1-2 | Min. 120 | El porter del Quintanar treu ara un xut de Taty. S'afegeix 1 minut a la pròrroga. fa 45 minuts 14:31 1-2 | Min. 119 | Rozalén evita el tercer gol del Girona desviant un xut d'Stuani. fa 47 minuts 14:29 1-2 | Min. 116 | CANVI al Quintanar. Entra Josemi per Perujo. fa 48 minuts 14:28 1-2 | Min. 115 | Groga a Bernardo i falta perillosa pel Quintanar. fa 55 minuts 14:21 1-2 | Min. 108 | CANVI al Girona. Entra Toni Villa per Terrats. fa 57 minuts 14:19 1-2 | Ha començat la segona part de la pròrroga. 14:15 1-2 | S'acaba la primera part de la pròrroga. 14:14 1-2 | Min. 106 | Groga a Taty. 14:10 1-2 | Min. 102 | CANVI al Girona. Entra Santi Bueno per Javi Hernández. 14:05 1-2 | Min. 100 | GOOOOOOOOOOOOOOOL del Girona. Marca Stuani per donar la victòria i passar de ronda. Caldrà aguantar el resultat. 14:01 1-1 | Min. 93 | El Girona ha començat més fort la pròrroga, conscient que ha de fer el possible per guanyar l'eliminatòria. 13:58 1-1 | Min. 96 | CANVIS al Girona. Entren Arnau i Aleix Garcia per Valery i Miguel. 13:52 1-1 | Min. 95 | FINAL del partit. L'eliminatòria s'haurà de resoldre a la pròrroga. Veure més