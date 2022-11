Un tràmit contra la il·lusió de tot un poble amb la Copa

El Girona ha aconseguit girar la truita. Ara és ell el rival més gran, el favorit i el que és capaç d’il·lusionar tot un poble de gairebé 8.000 habitants. A Quintanar del Rey (Conca) fa dies que es preparen per a la gran cita de la temporada i ja ho tenen tot a punt, amb Fan Zone i tot, per rebre el conjunt blanc-i-vermell a l’estadi San Marcos, que s’ha hagut d’adaptar a les demandes de la RFEF i acollirà 2.500 aficionats. La visita aquest migdia del Girona (12:00 hores/Movistar+) amb motiu de la primera eliminatòria, a partit únic, de la Copa del Rei 2022-23 s’ha convertit en la cita «més important» d’un club amb gairebé 40 anys d’història -el CD Quinatanar del Rey va ser fundat el 1984. Però que l’equip que dirigeix José Luis Encinar, de Tercera Federació, es plantegi el dia d’avui com una gesta i esperi que l’acompanyi la sort perquè serà el primer cop que s’enfronti a un Primera Divisió no significa que sigui fàcil per als gironins. Sobretot, tenint en compte que no estan acostumats a jugar en un camp de gespa artificial i de dimensions reduïdes. El Girona haurà de superar el tràmit i fer valer la seva condició per participar a la segona ronda el pròxim 21 de novembre.

Després de tancar el primer tram de lliga amb les millors sensacions possibles gràcies a la victòria davant l’Elx (1-2) i anar-se’n tranquil a l’aturada pel Mundial amb un 13è lloc a la classificació i 16 punts (cinc de marge respecte el descens), el Girona haurà de ser molt conscient avui a Quintanar del Rey que encara no està de vacances -quan acabi el partit l’equip gaudirà de 15 dies lliures. És per això que Míchel va convocar tots els jugadors disponibles excepte Paulo Gazzaniga, David López i Oriol Romeu. El porter argentí descansarà després de confirmar que Toni Fuidias serà titular per davant de Juan Carlos, que també ha viatjat. El de Berga, de 21 anys, és l’únic que encara no s’ha posat a prova sota pals aquesta temporada. També gaudiran d’un dia més que la resta el central de Sant Cugat i el migcampista d’Ulldecona, molt exigits en les darreres jornades. No hi seran tampoc els lesionats Juanpe Ramírez (operat dimecres del taló esquerre), Samu Saiz, Reinier Jesus, Yangel Herrera, Borja García, Yan Couto ni Ibrahima Kébé.

D’altra banda, Míchel recupera Miguel Gutiérrez que va caure al darrer moment de l’onze titular per jugar al Martínez Valero a causa d’unes molèsties físiques. Tot i així, la Copa servirà per donar minuts de competició als menys habituals com per exemple Manu Vallejo, Ramon Terrats o Bernardo Espinosa. Alhora, podria donar continuïtat a Iván Martín que està en estat de gràcia amb dos gols en els dos partits disputats des que ha reaparegut de la lesió. A més a més, compta a la llista de convocats amb els dos davanters de referència: Cristhian Stuani, la insígnia de l’equip, i Taty Castellanos, que també va retrobar-se amb el gol davant l’Elx.

Sense oblidar la presència dels joves del Girona B. Óscar Ureña, Ricard Artero, Joel Roca i Biel Farrés podran tenir un paper destacat amb els blanc-i-vermells.

Santi Bueno, seguit d’Aleix Garcia, és l’únic jugador que ho ha jugat absolutament tot fins ara. El d’Ulldecona també, ja que ha disputat 1.247 minuts i el central uruguaià, 1.260. En aquest sentit, és molt probable que avui siguin suplents.

La «motivació» del Quintanar

El Quintanar del Rey, que milita al grup XVIII de Tercera Federació, arriba a la cita després de guanyar dissabte passat al Talavera de la Reina B (0-1). Els d’Encinar se situen en zona de play-off, ocupant el quart lloc de la classificació amb 17 punts. El seu home de referència és Antonio Megías és el màxim golejador de l’equip quintanareny amb 8 gols aquesta temporada. Un altre jugador a tenir en compte és Juan Manuel Mazzocchi, que de moment n’ha marcat 3.

Si el Girona vol «fer història» a la Copa com diu Míchel arribant a les semifinals, el primer pas serà guanyar aquest migdia el Quintanar del Rey. Els de Montilivi tenen prohibit fallar.