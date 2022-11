Quan l’àrbitre madrileny Del Cerro Grande xiuli el final del partit aquest migdia a Quintanar del Rey, el Girona gaudirà de quinze dies de vacances aprofitant l’aturada de la lliga pel Mundial. Hi ha tres jugadors, però, que comptaran amb un dia més de descans que la resta després que Míchel hagi tingut en compte el seu gran rendiment en els últims partits i els no els hagi inclòs en la llista de 20 convocats per a la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Són Gazzaniga, David López i Oriol Romeu.

Gazzaniga va debutar contra l’Osasuna i, des d’aleshores, el Girona no ha perdut. L’entrada del porter argentí va coincidir amb el final de la mala ratxa de resultats dels gironins, sumant 8 punts dels últims 12 possibles. No obstant això, l’equip encara té el repte de deixar la porteria a zero en no haver-ho fet mai aquesta temporada. Per la seva part, David López ha marcat diferències sempre que ha estat disponible i els problemes musculars no l’han frustrat. El central va reaparèixer també contra l’Osasuna i ha marcat dos gols. Mentre que Oriol Romeu acumula més partits. N’ha jugat onze, de moment, arribant als 990 minuts i marcant un gol que va donar tres punts contra el Valladolid. L’equip agreix la seva presència al mig del camp, però està advertit amb quatre targetes grogues (Taty Castellanos, també). L’equip tornarà a la feina a finals de novembre amb una mena de temporada i farà un stage, amb el lloc encara pendent de concretar, per preparar el retorn de la lliga l’últim cap de setmana de desembre i, si es dona el cas, la segona eliminatòria de la Copa.