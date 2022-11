El Girona ja té el primer objectiu per quan es reincorpori als entrenaments el pròxim dimarts 29 de novembre. Serà guanyar al Cacereño de la Segona Federació en la segona ronda de la Copa del Rei, que es disputarà del 20 al 22 de desembre. Els de Míchel han conegut el rival aquesta tarda, després del sorteig que s'ha celebrat a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Riquelme, que està concentrat amb la selecció espanyola sub-21, ha sigut una de les mans innocents i ha decidit en el bombo de Primera Divisió.

El conjunt blanc-i-vermell va patir més del compte per imposar-se diumenge passat a la pròrroga al Quintanar del Rey (1-2) en la primera eliminatòria. Mentre que el Cacereño va guanyar al Còrdova de la Primera Federació (3-0). Igual que al primer duel, la segona ronda es disputarà a partit únic al camp de l'equip de menor categoria, per tant a l'estadi Príncipe Felipe de Càceres, i no hi haurà VAR.