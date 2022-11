Càceres, pròxima parada a la Copa

Fa tot just tres dies que el Girona va marxar de vacances, però aquesta tarda gran part de l’equip estava connectat per seguir el directe del sorteig de la segona eliminatòria de la Copa del Rei, que ha tingut lloc a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas i que ha comptat amb Roro Riquelme com a mà innocent del bombo de Primera Divisió. Els de Míchel Sánchez, que han sigut l’últim equip de la màxima categoria en conèixer el seu rival, s’enfrontaran al Cacereño extremeny de la Segona Federació en una data encara per determinar del 20 al 22 de desembre a l’estadi Príncipe Felipe (Càceres) perquè els equips de major categoria continuen visitant els de menor. Aquesta ronda tornarà a ser a partit únic i no es farà servir el VAR. Així doncs, ja tenen fixat el primer objectiu per quan es reincorporin als entrenaments el pròxim dimarts 29 de novembre.

Després de patir més del que hom s’esperava per guanyar el Quintanar del Rey -un gol de Stuani va decidir l’eliminatòria a la pròrroga- de la Tercera Federació (1-2), els gironins tornaran a portar l’etiqueta de favorit i hauran de superar el Cacereño si volen «fer història» arribant a les semifinals com demanava el tècnic abans de començar la competició. El conjunt extremeny, entrenat per Julio Cobos, milita al grup V de la Segona Federació i ha començat la temporada amb bon peu lluitant per estar el més amunt possible: ocupa el quart lloc a la classificació, en zona de play-off, amb 17 punts i un balanç de cinc victòries, dos empats i tres derrotes. Aquest diumenge jugarà contra l’Atlètic de Madrid B (12.00 hores) al Príncipe Felipe. Mentre que a la Copa, el Cacereño va sorprendre eliminant a casa un històric com el Còrdova (1a Federació) amb els gols d’Iván Fernández, Rubén Solano de penal i Miguel García (3-0). L’estadi del Cacereño, el Príncipe Felipe, té un aforament de 5.517 espectadors i és de gespa natural, un aspecte que agrairà el Girona (a Quintanar els de Míchel van patir les conseqüències de jugar amb gespa artificial per desenvolupar el seu futbol).

«Hem de guanyar i seguir passant rondes», s'ha afanyat a dir Riquelme. El jugador cedit per l’Atlètic ha comentat que és «especial» jugar als camps més humils perquè «significa tornar on va començar tot»: «Tots els jugadors que tenim la sort de jugar a Primera o en equips professionals hem crescut jugant en aquests camps i amb aquest tipus d’afició. És futbol pur. L’ambient que s’hi respira és de futbol al cent per cent».

Sense els dos equips de LaLliga Cadis i Almeria, que van caure eliminats per sorpresa en la primera ronda, els bombos tampoc han comptat amb el Reial Madrid, FC Barcelona, Betis ni València, que es lliuren de jugar la Copa fins als setzens com a premi per haver-se classificat a la Supercopa d’Espanya. Sí que hi ha entrat aquest cop el Racing, que tampoc va participar en el primer partit per haver quedat campió de Primera Federació la temporada passada. Els de Santander han quedat emparellats amb el Linares.

No obstant això, l’Atlètic, probablement un dels rivals més desitjats, s’enfrontarà a l’Arenteiro gallec de la Segona Federació. Entre d’altres duels destacats, el Sevilla se les veurà amb el Juventud de Torremolinos en un derbi andalús i al País Basc també n’hi haurà un amb el Sestao River-Athletic. El Vila-real jugarà davant el Guijuelo i l’Espanyol viatjarà fins a les Canàries per visitar l’Atlètic Paso.

Per la seva part, el Nàstic, l’altre català que queda viu a la Copa, rebrà el Màlaga. Com és habitual, el sorteig va estar condicionat per emparellar els equips de menor categoria amb els de major. Dels 56 equips participants, n’hi ha hagut quatre, però, que jugaran amb rivals de la seva categoria perquè els participants de Segona Federació i Primera Federació ja tenien definit el seu camí. Es tracta dels dos partits entre conjunts de Segona: Oviedo-Granada i Llevant-Andorra.