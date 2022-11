Els deures són als despatxos

El Girona fa un parell que ha tancat la paradeta per vacances a l’espera de reprendre la feina el dia 29 d’aquest mes. La plantilla gaudirà d’un parell de setmanes de desconnexió per carregar piles i agafar forces per al retorn als entrenaments. A les oficines, l’activitat és ben poca aquests dies tot i que de feina a l’àrea esportiva sempre n’hi ha. De fet, n’hi ha més que mai en clau de futur i de planificació de la plantilla de la temporada que ve. I és que, a banda dels vuit cedits, set jugadors més acaben contracte al 30 de juny del 2023 i a partir del gener seran lliures per negociar amb qui vulguin. Els jugadors que finalitzen la vinculació amb el Girona al final d’aquesta temporada són homes importants al vestidor com Bernardo Espinosa, Juan Carlos, Juanpe, Borja García o joves amb futur que estan rendint a Primera com Aleix Garcia o Valery Fernández. També és el darrer any signat de Samu Saiz.

Caldrà veure si algun d’aquests jugadors té alguna clàusula de renovació automàtica per partits jugats o objectius, però la realitat és que Quique Cárcel té força feina al davant les setmanes següents. I més tenint en compte que l’altre gran gruix de jugadors estan cedits per altres clubs i, d’entrada, també acaben la relació contractual amb el Girona el 30 de juny del 2023. En aquesta llista hi són Reinier (Madrid), Couto i Yangel Herrera (City), Javi Hernández (Leganés), Iván Martín (Vila-real), Riquelme (Atlètic), Castellanos (New York City) i Gazzaniga (Fulham). Això fa que el Girona només tingui amb contracte en vigor a partir del trenta de juny onze jugadors del primer equip: David López, Bueno, Terrats, Kébé, Romeu, Toni Villa, Manu Vallejo, Fuidias, Arnau, Stuani i Miguel Gutiérrez, a més a més, d’Ureña, Roca i Artero, del filial. La intenció del club és moure peça ben aviat amb els jugadors a qui vol renovar. Així, les converses amb homes com Aleix Garcia o Valery Fernández no s’haurien de demorar. Caldrà veure les intencions del Girona amb la resta de futbolistes que acaba contracte. En aquest sentit, caldrà estar atents també al que pugui passar a l’estiu, o al gener, amb Arnau Martínez. La progressió i creixement del defensa maresmenc no s’atura i fa temps que està sent controlat per grans clubs. Amb una clàusula de rescissió de 20 milions d’euros, el Girona té assegurat el negoci si algun equip té la intenció de fitxar-lo.